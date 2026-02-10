Все рецепты
Как запечь сочные куриные бедра в духовке: рецепт на скорую руку
Куриные бедра можно очень вкусно запечь в духовке. Такое мясо не требует много разнообразных ингредиентов. Достаточно всего несколько пикантных специй. а также сочных овощей. Мясо по такому рецепту будет очень нежным и сочным.
Идея приготовления быстрых запеченных куриных бедер в духовке опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- куриные бедра без косточки
- лук
- морковь
- специи к курице
- соль
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. Выложить куриные бедра в емкость для запекания.
2. Добавить специи, соль, лук и морковь – хорошо перемешать.
3. Выложить в форму для запекания.
5. Сверху разложить кусочки сливочного масла.
6. Запекать при температуре 180°C 60 минут до румяной корочки.
