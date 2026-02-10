Куриные бедра можно очень вкусно запечь в духовке. Такое мясо не требует много разнообразных ингредиентов. Достаточно всего несколько пикантных специй. а также сочных овощей. Мясо по такому рецепту будет очень нежным и сочным.

Идея приготовления быстрых запеченных куриных бедер в духовке опубликована на странице фудблогера irina.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра без косточки

лук

морковь

специи к курице

соль

сливочное масло

Способ приготовления:

1. Выложить куриные бедра в емкость для запекания.

2. Добавить специи, соль, лук и морковь – хорошо перемешать.

3. Выложить в форму для запекания.

5. Сверху разложить кусочки сливочного масла.

6. Запекать при температуре 180°C 60 минут до румяной корочки.

