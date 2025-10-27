Жареный картофель – одно из самых популярных блюд, но часто во время приготовления он начинает прилипать к сковородке, подгорать или разваливаться. В результате вместо ровных золотистых кусочков получается мягкая масса без аппетитной корочки. Избежать этой ситуации поможет простое действие, которое стоит сделать еще до того, как на сковородку попадет масло и картофель.

Редакция FoodOboz расскажет, что нужно сделать, чтобы картофель во время жарки не прилипал к сковороде.

Что сделать перед жаркой

Чтобы картофель не приставал к сковородке, перед добавлением масла нужно присыпать разогретую поверхность сковородки небольшим количеством соли. Несколько секунд следует осторожно распределить ее по дну, после чего можно наливать масло и выкладывать подготовленный картофель.

Этот простой шаг помогает создать тонкий защитный слой между овощем и металлом. Соль впитывает лишнюю влагу, поэтому картофель не разваривается, не рвется и легко переворачивается.

В чем преимущества такого лайфхака

Меньше влаги – больше хрустящей корочки. Влага, остающаяся после мытья или нарезания картофеля, мешает образованию корочки и вызывает прилипание. Соль частично "высушивает" поверхность сковородки. Благодаря тонкому слою соли картофель равномерно обжаривается и не подгорает снизу. Поскольку соль поглощает влагу, масло не разбрызгивается по кухне, а процесс жарки становится более контролируемым.

Как подготовить картофель перед жаркой

1. Нарежьте картофель одинаковыми кусочками, чтобы он готовился равномерно.

2. Промойте его в холодной воде, чтобы избавиться от крахмала, который тоже вызывает прилипание.

3. Хорошо обсушите, особенно если используете чугунную или металлическую сковородку.

4. Только после этого начинайте жарку: соль – масло – картофель.

Что еще влияет на результат

Сковородка должна быть хорошо разогрета перед тем, как выкладывать овощи.

Не перегружайте сковородку – если картофеля слишком много, он начнет тушиться.

Переворачивая, не делайте это слишком рано: дайте картофелю "схватиться" с одной стороны.

