Как жарить картошку, чтобы она никогда не прилипала к сковородке: одно простое действие
Жареный картофель – одно из самых популярных блюд, но часто во время приготовления он начинает прилипать к сковородке, подгорать или разваливаться. В результате вместо ровных золотистых кусочков получается мягкая масса без аппетитной корочки. Избежать этой ситуации поможет простое действие, которое стоит сделать еще до того, как на сковородку попадет масло и картофель.
Редакция FoodOboz расскажет, что нужно сделать, чтобы картофель во время жарки не прилипал к сковороде.
Что сделать перед жаркой
Чтобы картофель не приставал к сковородке, перед добавлением масла нужно присыпать разогретую поверхность сковородки небольшим количеством соли. Несколько секунд следует осторожно распределить ее по дну, после чего можно наливать масло и выкладывать подготовленный картофель.
Этот простой шаг помогает создать тонкий защитный слой между овощем и металлом. Соль впитывает лишнюю влагу, поэтому картофель не разваривается, не рвется и легко переворачивается.
В чем преимущества такого лайфхака
Меньше влаги – больше хрустящей корочки. Влага, остающаяся после мытья или нарезания картофеля, мешает образованию корочки и вызывает прилипание. Соль частично "высушивает" поверхность сковородки. Благодаря тонкому слою соли картофель равномерно обжаривается и не подгорает снизу. Поскольку соль поглощает влагу, масло не разбрызгивается по кухне, а процесс жарки становится более контролируемым.
Как подготовить картофель перед жаркой
1. Нарежьте картофель одинаковыми кусочками, чтобы он готовился равномерно.
2. Промойте его в холодной воде, чтобы избавиться от крахмала, который тоже вызывает прилипание.
3. Хорошо обсушите, особенно если используете чугунную или металлическую сковородку.
4. Только после этого начинайте жарку: соль – масло – картофель.
Что еще влияет на результат
- Сковородка должна быть хорошо разогрета перед тем, как выкладывать овощи.
- Не перегружайте сковородку – если картофеля слишком много, он начнет тушиться.
- Переворачивая, не делайте это слишком рано: дайте картофелю "схватиться" с одной стороны.
