Святвечер – это время, когда собирается вся семья, а стол наполняется ароматами традиционных постных блюд. Их должно быть 12, что символизирует 12 апостолов. Блюда готовятся без мяса, яиц и молочных продуктов, но могут включать в себя рыбу, овощи, крупы и сухофрукты.

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Редакция FoodOboz делится подборкой рецептов блюд, которые можно приготовить на сочельник. Сохраняйте и готовьтесь приглашать гостей.

1. Кутья из пшеницы

Ингредиенты:

пшеница – 200 г

мак – 100 г

мед – 2 ст. л.

орехи (грецкие, миндаль) – 50 г

компот – 200 мл.

Способ приготовления:

1. Промойте пшеницу, залейте водой и оставьте на ночь.

2. Утром варите пшеницу на слабом огне до мягкости (примерно 1,5–2 часа).

3. Мак залейте кипятком на 20 минут, слейте воду и измельчите в блендере или ступке.

4. Орехи слегка поджарьте на сухой сковороде, измельчите ножом.

5. Смешайте пшеницу, мак, мед и орехи.

6. Добавьте компот, чтобы кутья была сочной.

2. Компот из сухофруктов

Ингредиенты:

сушеные яблоки, груши, чернослив – 200 г

вода – 2 л

мед или сахар – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сухофрукты тщательно промойте теплой водой, удаляя остатки пыли.

2. Замочите сухофрукты на 20–30 минут в теплой воде.

3. В большой кастрюле вскипятите 2 л воды, добавьте сухофрукты.

4. Варить на среднем огне 20–25 минут.

5. Охладите компот, процедите (по желанию) и добавьте мед для сладости.

3. Постный борщ с грибами

Ингредиенты:

свекла – 2 шт.

картофель – 3 шт.

грибы (сушеные или свежие) – 200 г

капуста – 300 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

томатная паста – 2 ст. л.

лавровый лист, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сушеные грибы замочите в воде на 2 часа.

2. Затем сварите в той же воде, процедите, а бульон оставьте.

3. Свеклу натрите на терке, слегка обжарьте с растительным маслом.

4. Добавьте немного воды и тушите 10 минут.

5. В кастрюле вскипятите грибной бульон, добавьте нарезанный картофель.

6. Варите 10 минут.

7. Измельчите морковь и лук, обжарьте на сковороде.

8. Добавьте томатную пасту и немного воды, тушите еще 5 минут.

9. Добавьте в кастрюлю капусту, грибы и зажарку. Варите еще 10 минут.

4. Вареники с картофелем

Ингредиенты:

мука – 400 г

вода – 200 мл.

картофель – 5 шт.

лук – 2 шт.

масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. В большой миске смешайте муку, воду и щепотку соли, замесите тесто.

2. Накройте и оставьте на 30 минут.

3. Картофель сварите, сделайте пюре, добавьте обжаренный лук.

4. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки.

5. Выложите начинку, защипните края.

6. Варите вареники в подсоленной воде 5 минут после всплывания.

5. Маринованные грибы

Ингредиенты:

шампиньоны - 500 г

вода – 1 л

уксус - 3 ст. л.

лавровый лист, перец горошком, соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Промойте грибы, разрежьте большие пополам.

2. Вскипятите воду, добавьте специи, варите 5 минут.

3. Добавьте грибы, варите еще 10 минут.

4. Влейте уксус, перемешайте.

5. Переложите грибы в стерильные банки, залейте маринадом.

6. Рагу из овощей

Ингредиенты:

кабачок

перец

картофель – по 2 шт.

лук, морковь – по 1 шт.

томатный сок – 200 мл.

Способ приготовления:

1. Нарежьте кабачок, перец и картошку кубиками.

2. Лук и морковь измельчите, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

3. Добавьте остальные овощи в сковороду, перемешайте.

4. Влейте томатный сок, накройте крышкой и тушите 30 минут.

7. Запеченная скумбрия

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.

лимон – 1 шт.

соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очистите скумбрию, промойте и обсушите бумажным полотенцем.

2. Натрите солью и специями, внутрь положите дольки лимона.

3. Заверните рыбу в фольгу, запекайте при температуре 200 градусов в течение 25 минут.

8. Салат с фасолью и овощами

Ингредиенты:

отварная фасоль – 200 г

огурец, болгарский перец – по 1 шт.

лук зеленый – 1 пучок

масло, соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Огурец и перец порежьте кубиками.

2. Измельчите зелень.

3. Смешайте все ингредиенты, добавьте растительное масло и соль.

9. Тушеная капуста

Ингредиенты:

капуста - 500 г

морковь – 1 шт.

томатная паста – 2 ст. л. Масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте капусту, натрите морковь.

2. Обжарьте морковь на растительном масле, добавьте капусту.

3. Добавьте томатную пасту, перемешайте, тушите 30 минут.

10. Постный пирог с яблоками

Ингредиенты:

мука – 200 г

сахар – 100 г

яблочный сок – 150 мл

яблоки – 3 шт.

Способ приготовления:

Замесите тесто из муки, сока и сахара. Выложите тесто в форму, сверху разложите нарезанные яблоки. Выпекайте 30 минут при 180°C.

11. Салат со свеклой и черносливом

Ингредиенты:

свекла вареная – 2 шт.

чернослив – 100 г

орехи – 50 г

масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Натрите свеклу, порежьте чернослив и измельчите орехи.

2. Смешайте все, добавьте растительное масло.

12. Постные медовые кексы

Ингредиенты:

мука – 2 стакана

мед – 2 ст. л.

вода – 1 стакан

масло – 0,5 стакана

Способ приготовления:

1. В миске смешать мед, воду и растительное масло.

2. Добавить просеянную муку.

3. Замесить тесто.

4. Выложить в формы.

5. Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.

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