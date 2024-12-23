Какие 12 постных блюд приготовить на Святвечер: простые рецепты
Святвечер – это время, когда собирается вся семья, а стол наполняется ароматами традиционных постных блюд. Их должно быть 12, что символизирует 12 апостолов. Блюда готовятся без мяса, яиц и молочных продуктов, но могут включать в себя рыбу, овощи, крупы и сухофрукты.
Редакция FoodOboz делится подборкой рецептов блюд, которые можно приготовить на сочельник. Сохраняйте и готовьтесь приглашать гостей.
1. Кутья из пшеницы
Ингредиенты:
- пшеница – 200 г
- мак – 100 г
- мед – 2 ст. л.
- орехи (грецкие, миндаль) – 50 г
- компот – 200 мл.
Способ приготовления:
1. Промойте пшеницу, залейте водой и оставьте на ночь.
2. Утром варите пшеницу на слабом огне до мягкости (примерно 1,5–2 часа).
3. Мак залейте кипятком на 20 минут, слейте воду и измельчите в блендере или ступке.
4. Орехи слегка поджарьте на сухой сковороде, измельчите ножом.
5. Смешайте пшеницу, мак, мед и орехи.
6. Добавьте компот, чтобы кутья была сочной.
2. Компот из сухофруктов
Ингредиенты:
- сушеные яблоки, груши, чернослив – 200 г
- вода – 2 л
- мед или сахар – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сухофрукты тщательно промойте теплой водой, удаляя остатки пыли.
2. Замочите сухофрукты на 20–30 минут в теплой воде.
3. В большой кастрюле вскипятите 2 л воды, добавьте сухофрукты.
4. Варить на среднем огне 20–25 минут.
5. Охладите компот, процедите (по желанию) и добавьте мед для сладости.
3. Постный борщ с грибами
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.
- картофель – 3 шт.
- грибы (сушеные или свежие) – 200 г
- капуста – 300 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- томатная паста – 2 ст. л.
- лавровый лист, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сушеные грибы замочите в воде на 2 часа.
2. Затем сварите в той же воде, процедите, а бульон оставьте.
3. Свеклу натрите на терке, слегка обжарьте с растительным маслом.
4. Добавьте немного воды и тушите 10 минут.
5. В кастрюле вскипятите грибной бульон, добавьте нарезанный картофель.
6. Варите 10 минут.
7. Измельчите морковь и лук, обжарьте на сковороде.
8. Добавьте томатную пасту и немного воды, тушите еще 5 минут.
9. Добавьте в кастрюлю капусту, грибы и зажарку. Варите еще 10 минут.
4. Вареники с картофелем
Ингредиенты:
- мука – 400 г
- вода – 200 мл.
- картофель – 5 шт.
- лук – 2 шт.
- масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. В большой миске смешайте муку, воду и щепотку соли, замесите тесто.
2. Накройте и оставьте на 30 минут.
3. Картофель сварите, сделайте пюре, добавьте обжаренный лук.
4. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки.
5. Выложите начинку, защипните края.
6. Варите вареники в подсоленной воде 5 минут после всплывания.
5. Маринованные грибы
Ингредиенты:
- шампиньоны - 500 г
- вода – 1 л
- уксус - 3 ст. л.
- лавровый лист, перец горошком, соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Промойте грибы, разрежьте большие пополам.
2. Вскипятите воду, добавьте специи, варите 5 минут.
3. Добавьте грибы, варите еще 10 минут.
4. Влейте уксус, перемешайте.
5. Переложите грибы в стерильные банки, залейте маринадом.
6. Рагу из овощей
Ингредиенты:
- кабачок
- перец
- картофель – по 2 шт.
- лук, морковь – по 1 шт.
- томатный сок – 200 мл.
Способ приготовления:
1. Нарежьте кабачок, перец и картошку кубиками.
2. Лук и морковь измельчите, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
3. Добавьте остальные овощи в сковороду, перемешайте.
4. Влейте томатный сок, накройте крышкой и тушите 30 минут.
7. Запеченная скумбрия
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.
- лимон – 1 шт.
- соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Очистите скумбрию, промойте и обсушите бумажным полотенцем.
2. Натрите солью и специями, внутрь положите дольки лимона.
3. Заверните рыбу в фольгу, запекайте при температуре 200 градусов в течение 25 минут.
8. Салат с фасолью и овощами
Ингредиенты:
- отварная фасоль – 200 г
- огурец, болгарский перец – по 1 шт.
- лук зеленый – 1 пучок
- масло, соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Огурец и перец порежьте кубиками.
2. Измельчите зелень.
3. Смешайте все ингредиенты, добавьте растительное масло и соль.
9. Тушеная капуста
Ингредиенты:
- капуста - 500 г
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 2 ст. л. Масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте капусту, натрите морковь.
2. Обжарьте морковь на растительном масле, добавьте капусту.
3. Добавьте томатную пасту, перемешайте, тушите 30 минут.
10. Постный пирог с яблоками
Ингредиенты:
- мука – 200 г
- сахар – 100 г
- яблочный сок – 150 мл
- яблоки – 3 шт.
Способ приготовления:
Замесите тесто из муки, сока и сахара. Выложите тесто в форму, сверху разложите нарезанные яблоки. Выпекайте 30 минут при 180°C.
11. Салат со свеклой и черносливом
Ингредиенты:
- свекла вареная – 2 шт.
- чернослив – 100 г
- орехи – 50 г
- масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Натрите свеклу, порежьте чернослив и измельчите орехи.
2. Смешайте все, добавьте растительное масло.
12. Постные медовые кексы
Ингредиенты:
- мука – 2 стакана
- мед – 2 ст. л.
- вода – 1 стакан
- масло – 0,5 стакана
Способ приготовления:
1. В миске смешать мед, воду и растительное масло.
2. Добавить просеянную муку.
3. Замесить тесто.
4. Выложить в формы.
5. Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.
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