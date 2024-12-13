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Какие бутерброды можно приготовить на новогодний стол: топ-8 вариантов
Во время празднования Нового года на стол принято подавать закуски. Одной из них есть бутерброды. Разнообразие начинки, используемое при их приготовлении, впечатляет.
Вот, например, фудблогер с ником vica chaikivska в Instagram рассказала о сразу 8 вариантах приготовления бутербродов, которые будут идеально подходить к праздничному столу. Всех их можно приготовить в считанные минуты, а гости и родные обязательно останутся довольны.
Советы по приготовлению бутербродов
- Лучше всего использовать багет, или чиабатту.
- Хлеб лучше резать по диагонали, а куски должны быть одинаковыми по толщине.
- Хлеб лучше обжарить в духовке или сухой сковороде.
- Все ингредиенты для бутербродов должны быть красиво нарезаны.
Топ-8 вариантов бутербродов на новогодний стол
- Сливочный сыр + хамон + виноград + орешки
- Буррата + вяленые томаты + хамон
- Сливочный сыр + хамон + карамелизированная груша + орехи
- Сыр камамбер + карамелизированная груша + орехи
- Сливочный сыр + авокадо + креветки
- Авокадо + рыбка красная
- Буратта + запеченные томаты
- Буррата + мякоть хурмы + хамон
- Буррата + карамелизированная хурма + орешки
В конце приготовления следует добавить руколлу, измельченные орешки, а также бальзамический соус или мед по вкусу.
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