Во время празднования Нового года на стол принято подавать закуски. Одной из них есть бутерброды. Разнообразие начинки, используемое при их приготовлении, впечатляет.

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Вот, например, фудблогер с ником vica chaikivska в Instagram рассказала о сразу 8 вариантах приготовления бутербродов, которые будут идеально подходить к праздничному столу. Всех их можно приготовить в считанные минуты, а гости и родные обязательно останутся довольны.

Советы по приготовлению бутербродов

Лучше всего использовать багет, или чиабатту.

Хлеб лучше резать по диагонали, а куски должны быть одинаковыми по толщине.

Хлеб лучше обжарить в духовке или сухой сковороде.

Все ингредиенты для бутербродов должны быть красиво нарезаны.

Топ-8 вариантов бутербродов на новогодний стол

Сливочный сыр + хамон + виноград + орешки

Буррата + вяленые томаты + хамон

Сливочный сыр + хамон + карамелизированная груша + орехи

Сыр камамбер + карамелизированная груша + орехи

Сливочный сыр + авокадо + креветки

Авокадо + рыбка красная

Буратта + запеченные томаты

Буррата + мякоть хурмы + хамон

Буррата + карамелизированная хурма + орешки

В конце приготовления следует добавить руколлу, измельченные орешки, а также бальзамический соус или мед по вкусу.

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