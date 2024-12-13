Какие бутерброды можно приготовить на новогодний стол: топ-8 вариантов

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Какие бутерброды можно приготовить на новогодний стол: топ-8 вариантов

Во время празднования Нового года на стол принято подавать закуски. Одной из них есть бутерброды. Разнообразие начинки, используемое при их приготовлении, впечатляет.

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Вот, например, фудблогер с ником vica chaikivska в Instagram рассказала о сразу 8 вариантах приготовления бутербродов, которые будут идеально подходить к праздничному столу. Всех их можно приготовить в считанные минуты, а гости и родные обязательно останутся довольны.

Какие бутерброды можно приготовить на новогодний стол: топ-8 вариантов

Советы по приготовлению бутербродов

  • Лучше всего использовать багет, или чиабатту.
  • Хлеб лучше резать по диагонали, а куски должны быть одинаковыми по толщине.
  • Хлеб лучше обжарить в духовке или сухой сковороде.
  • Все ингредиенты для бутербродов должны быть красиво нарезаны.

Топ-8 вариантов бутербродов на новогодний стол

Какие бутерброды можно приготовить на новогодний стол: топ-8 вариантов
  • Сливочный сыр + хамон + виноград + орешки
  • Буррата + вяленые томаты + хамон
  • Сливочный сыр + хамон + карамелизированная груша + орехи
  • Сыр камамбер + карамелизированная груша + орехи
Какие бутерброды можно приготовить на новогодний стол: топ-8 вариантов
  • Сливочный сыр + авокадо + креветки
  • Авокадо + рыбка красная
  • Буратта + запеченные томаты
  • Буррата + мякоть хурмы + хамон
  • Буррата + карамелизированная хурма + орешки
Какие бутерброды можно приготовить на новогодний стол: топ-8 вариантов

В конце приготовления следует добавить руколлу, измельченные орешки, а также бальзамический соус или мед по вкусу.

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