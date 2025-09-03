Замораживание – один из самых удобных способов сохранить продукты. В морозилке можно держать ягоды, фрукты, овощи и даже готовые блюда. Но не все продукты подходят для этого метода. Некоторые теряют вкус и текстуру, а другие становятся полностью непригодными к употреблению.

Редакция FoodOboz делится списком продуктов, которые категорически нельзя класть на хранение в морозильную камеру.

Жидкости в стеклянных бутылках и банках

Вода и напитки во время замораживания расширяются, поэтому стекло часто трескается или взрывается. Это касается вина, соков и любых жидкостей в плотно закрытых емкостях.

Яйца

Сырые яйца не выдерживают низких температур. Жидкость внутри расширяется, и скорлупа трескается. После размораживания продукт уже не пригоден к использованию.

Зеленые листовые овощи

Салат или шпинат после морозилки превращаются из хрустящих и свежих в вялые и темные. Их структура разрушается, и добавить такие овощи в блюдо уже невозможно.

Свежие овощи и фрукты с большим количеством воды

Огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны, яблоки и груши после разморозки становятся водянистыми и теряют вкус. Текстура таких плодов полностью меняется.

Повторно замороженное мясо, рыба или птица

Замораживать сырое мясо можно только один раз. Повторное охлаждение делает его жестким, сухим и безвкусным. Кроме того, оно теряет влагу, а качество существенно ухудшается.

Жареные блюда

Картофель фри, куриные крылышки или другие блюда после морозилки теряют хрустящую корочку. Они становятся влажными, мягкими и невкусными.

Молочные продукты

Молоко, сметана, йогурт и сливки после размораживания расслаиваются. Вода отделяется от густой массы, и восстановить их первоначальную консистенцию уже невозможно.

Сырой картофель

Картофель не выдерживает низких температур. После морозильника он становится зернистым, водянистым и горьким на вкус.

Кофе

Замораживание вредит и зернам, и молотому кофе. Они впитывают влагу и запахи из морозилки, теряют аромат и приобретают посторонние привкусы.

Соусы и подливы

Блюда с мукой, крахмалом или яйцами в составе после замораживания распадаются на слои. Вернуть однородность такого блюда уже невозможно.

Сыр

Твердый сыр после морозилки начинает крошиться и рассыпаться. Мягкие сорта тоже теряют однородность и вкус из-за кристаллизации жидкости внутри.

