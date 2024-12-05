Какие салаты приготовить на Новый год без заморочек: топ-15 вариантов всего из трех продуктов
Новогодний стол всегда поражает ассортиментом представленных на нем блюд. Присутствующие на празднике люди не отказывают себе в удовольствии отведать каждое из них. А вот хозяйки, которые занимались подготовкой к празднику, обычно оказываются за праздничным столом уже уставшими, ведь именно на их плечи лег весь процесс приготовления салатов, основных блюд и десертов.
Именно поэтому большинство хозяек пытаются облегчить себе задачу, выбирая более простые рецепты, на реализацию которых уйдет минимум времени. Так, к примеру, можно сделать обыкновенные салаты. Они не только сократят время приготовления, но и существенно сохранят семейный бюджет. Блогер с ником mrs.olhamiller в Instagram представила топ-15 салатов, в состав которых входит лишь три ингредиента.
Топ-15 салатов из трех ингредиентов
1.Пещерицы + куриное филе + огурец.
2. Тунец + Сыр + тертый + яйцо.
3. Авокадо + консервированный тунец + огурец.
4. Свекла + чернослив + лимонный сок.
5. Авокадо + помидор + лук.
6. Свекла + фета + зерна гранату.
7. Капуста белокочанная + морковь + яблоко.
8. Язык говяжий + тушеная морковь + консервированный горошек.
9. Ананас+куриное филе+кукуруза.
10. Крабовые палочки + яйца отварные + кукуруза консервированная.
11. Отварная свекла + фета + грецкие орехи.
12. Морковь + сельдерей + яблоко.
13. Помидор + моцарелла + базилик
14. Капуста краснокочанная + кукуруза консервированная + майонез.
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