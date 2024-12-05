Новогодний стол всегда поражает ассортиментом представленных на нем блюд. Присутствующие на празднике люди не отказывают себе в удовольствии отведать каждое из них. А вот хозяйки, которые занимались подготовкой к празднику, обычно оказываются за праздничным столом уже уставшими, ведь именно на их плечи лег весь процесс приготовления салатов, основных блюд и десертов.

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Именно поэтому большинство хозяек пытаются облегчить себе задачу, выбирая более простые рецепты, на реализацию которых уйдет минимум времени. Так, к примеру, можно сделать обыкновенные салаты. Они не только сократят время приготовления, но и существенно сохранят семейный бюджет. Блогер с ником mrs.olhamiller в Instagram представила топ-15 салатов, в состав которых входит лишь три ингредиента.

Топ-15 салатов из трех ингредиентов

1.Пещерицы + куриное филе + огурец.

2. Тунец + Сыр + тертый + яйцо.

3. Авокадо + консервированный тунец + огурец.

4. Свекла + чернослив + лимонный сок.

5. Авокадо + помидор + лук.

6. Свекла + фета + зерна гранату.

7. Капуста белокочанная + морковь + яблоко.

8. Язык говяжий + тушеная морковь + консервированный горошек.

9. Ананас+куриное филе+кукуруза.

10. Крабовые палочки + яйца отварные + кукуруза консервированная.

11. Отварная свекла + фета + грецкие орехи.

12. Морковь + сельдерей + яблоко.

13. Помидор + моцарелла + базилик

14. Капуста краснокочанная + кукуруза консервированная + майонез.

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