Салат – это тот вид блюд, который никогда не выйдет из моды. Его можно приготовить практически из любых продуктов и используя любую заправку. Одной из самых популярных заправок для салатов является майонез, который также делит свое лидерство с йогуртом.

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Фудблогер с ником Culinary Maker в TikTok представила список салатов с майонезом, которые считает самыми вкусными. Что именно входит в их состав – читайте ниже.

Салат №1

Яйца

Томаты

Чеснок

Маслины

Листья салата

Красный лук

Огурец

Консервированная фасоль

Тунец консервированный

Салат №2

Колбаса копченая

Яйца вареные

Сыр твердый

Лук зеленый

Кукуруза консервированная

Салат №3

Омлет

Колбаса копченая

Огурец

Укроп

Салат №4

Куриное филе обжаренное

Помидор

Перец болгарский обжаренный

Листья салата

Салат №5

Пекинская капуста

Морковь по-корейски

Колбаса копченая

Кукуруза консервированная

Сухарики

Салат №6

Шампиньоны жареные

Морковь по-корейски

Куриное филе отварное

Яйца отварные

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