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Какие салаты с майонезом или йогуртом можно приготовить на Новый год: самые вкусные рецепты
Салат – это тот вид блюд, который никогда не выйдет из моды. Его можно приготовить практически из любых продуктов и используя любую заправку. Одной из самых популярных заправок для салатов является майонез, который также делит свое лидерство с йогуртом.
Фудблогер с ником Culinary Maker в TikTok представила список салатов с майонезом, которые считает самыми вкусными. Что именно входит в их состав – читайте ниже.
Салат №1
- Яйца
- Томаты
- Чеснок
- Маслины
- Листья салата
- Красный лук
- Огурец
- Консервированная фасоль
- Тунец консервированный
Салат №2
- Колбаса копченая
- Яйца вареные
- Сыр твердый
- Лук зеленый
- Кукуруза консервированная
Салат №3
- Омлет
- Колбаса копченая
- Огурец
- Укроп
Салат №4
- Куриное филе обжаренное
- Помидор
- Перец болгарский обжаренный
- Листья салата
Салат №5
- Пекинская капуста
- Морковь по-корейски
- Колбаса копченая
- Кукуруза консервированная
- Сухарики
Салат №6
- Шампиньоны жареные
- Морковь по-корейски
- Куриное филе отварное
- Яйца отварные
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