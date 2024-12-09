Какие салаты с майонезом или йогуртом можно приготовить на Новый год: самые вкусные рецепты

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
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Какие салаты с майонезом или йогуртом можно приготовить на Новый год: самые вкусные рецепты

Салат – это тот вид блюд, который никогда не выйдет из моды. Его можно приготовить практически из любых продуктов и используя любую заправку. Одной из самых популярных заправок для салатов является майонез, который также делит свое лидерство с йогуртом.

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Фудблогер с ником Culinary Maker в TikTok представила список салатов с майонезом, которые считает самыми вкусными. Что именно входит в их состав – читайте ниже.

Какие салаты с майонезом или йогуртом можно приготовить на Новый год: самые вкусные рецепты

Салат №1

Какие салаты с майонезом или йогуртом можно приготовить на Новый год: самые вкусные рецепты
  • Яйца
  • Томаты
  • Чеснок
  • Маслины
  • Листья салата
  • Красный лук
  • Огурец
  • Консервированная фасоль
  • Тунец консервированный

Салат №2

Какие салаты с майонезом или йогуртом можно приготовить на Новый год: самые вкусные рецепты
  • Колбаса копченая
  • Яйца вареные
  • Сыр твердый
  • Лук зеленый
  • Кукуруза консервированная

Салат №3

Какие салаты с майонезом или йогуртом можно приготовить на Новый год: самые вкусные рецепты
  • Омлет
  • Колбаса копченая
  • Огурец
  • Укроп

Салат №4

Какие салаты с майонезом или йогуртом можно приготовить на Новый год: самые вкусные рецепты
  • Куриное филе обжаренное
  • Помидор
  • Перец болгарский обжаренный
  • Листья салата

Салат №5

Какие салаты с майонезом или йогуртом можно приготовить на Новый год: самые вкусные рецепты
  • Пекинская капуста
  • Морковь по-корейски
  • Колбаса копченая
  • Кукуруза консервированная
  • Сухарики

Салат №6

Какие салаты с майонезом или йогуртом можно приготовить на Новый год: самые вкусные рецепты
  • Шампиньоны жареные
  • Морковь по-корейски
  • Куриное филе отварное
  • Яйца отварные

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