Какой салат приготовить из спаржевой фасоли: получится очень вкусно

Салат со спаржевой фасолью можно приготовить за несколько простых шагов. В основу добавляют поджаренный миндаль, а для заправки используют запечённый чеснок, горчицу, мёд и растительное масло. Сочетание получается насыщенным, а орехи придают приятную хрустящую текстуру. Такой салат хорошо вкусен сразу после приготовления.

Идея приготовления вкусного салата со спаржевой фасолью опубликована на странице valya saenko в Instagram.

Ингредиенты:

стручковая фасоль – 500 г

миндаль или миндальные хлопья – 50 г

соль – по вкусу

Для заправки:

чеснок – 1 головка

дижонская горчица – 1-2 ч.л.

мед – 1-2 ч.л.

винный уксус – 1-2 ст.л.

растительное масло – 80-100 мл.

Способ приготовления:

1. Сначала подготовьте чеснок для заправки. С головки срежьте верхнюю часть, чтобы были видны зубчики. Сбрызните чеснок небольшим количеством масла, заверните в фольгу и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-40 минут. Чеснок должен стать очень мягким. После запекания дайте ему немного остыть.

2. Тем временем подготовьте спаржевую фасоль. Отрежьте твёрдые кончики стручков. По желанию разрежьте фасоль пополам, чтобы её было удобнее есть.

3. Доведите воду до кипения, хорошо посолите и опустите в нее фасоль примерно на 2 минуты. Затем сразу переложите стручки в миску с очень холодной водой. Такой способ поможет остановить процесс приготовления, поэтому фасоль не станет слишком мягкой.

4. Миндаль или миндальные хлопья поджарьте на сухой сковороде до появления легкой золотистой корочки. Хлопья готовятся очень быстро, поэтому за ними нужно постоянно следить, чтобы они не подгорели. После обжаривания сразу снимите миндаль со сковороды.

5. Для заправки положите в небольшую баночку мягкий запечённый чеснок, дижонскую горчицу, мёд, винный уксус и растительное масло. Закройте баночку и хорошо встряхните, чтобы все ингредиенты смешались. Попробуйте соус и, при необходимости, добавьте ещё немного горчицы, меда, уксуса или соли.

6. Хорошо просушите фасоль бумажным полотенцем. Это важно, так как лишняя вода может сделать заправку жидкой, и она будет хуже держаться на стручках.

7. Переложите фасоль в миску, полейте готовой заправкой и перемешайте. Перед подачей посыпьте салат поджаренным миндалем. Добавлять его заранее не стоит, чтобы орехи остались хрустящими.

8. Такой салат со спаржевой фасолью лучше всего подавать сразу после приготовления. По желанию количество горчицы, меда и уксуса можно изменить, ориентируясь на желаемую насыщенность заправки.

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