Какой салат приготовить на Новый год, если все классические надоели: рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Какой салат приготовить на Новый год, если все классические надоели: рецепт

Если вам наконец-то надоели устаревшие салаты, которые из года в год приходится готовить на Новый год, предлагаем отказаться от этой привычки и перейти на новый кулинарный уровень. Особенно это касается тех хозяек, которые любят именно майонезные салаты.

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Фудблогер с ником mariiam foodblog в TikTok рассказала, как приготовить майонезный салат с копченой курицей. Это блюдо понравится абсолютно всем, ведь имеет очень интересный вкус и готовится достаточно легко.

Какой салат приготовить на Новый год, если все классические надоели: рецепт

Ингредиенты

  • Копченая курица – 300 гр
  • Кукуруза – 1 банка
  • Морковь по-корейски – 200 гр
  • Яйца – 3 шт
  • Майонез
  • Сухарики
  • Перец

Способ приготовления

1. Копченую курицу нарезаем кубиком и выкладываем в глубокую емкость.

2. Добавляем консервированную кукурузу и морковь по-корейски.

Какой салат приготовить на Новый год, если все классические надоели: рецепт

3. Добавляем отваренные до готовности и нарезанные кубиком яйца.

4. Заправляем майонезом, приходим по вкусу перцем и тщательно перемешиваем.

Какой салат приготовить на Новый год, если все классические надоели: рецепт

5. Выкладываем салат в кулинарное кольцо, установленное на тарелке и сверху украшаем сухариками.

Какой салат приготовить на Новый год, если все классические надоели: рецепт

6. Снимаем кольцо и подаем на стол.

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