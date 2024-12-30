Какой салат приготовить на Новый год, если все классические надоели: рецепт
Если вам наконец-то надоели устаревшие салаты, которые из года в год приходится готовить на Новый год, предлагаем отказаться от этой привычки и перейти на новый кулинарный уровень. Особенно это касается тех хозяек, которые любят именно майонезные салаты.
Фудблогер с ником mariiam foodblog в TikTok рассказала, как приготовить майонезный салат с копченой курицей. Это блюдо понравится абсолютно всем, ведь имеет очень интересный вкус и готовится достаточно легко.
Ингредиенты
- Копченая курица – 300 гр
- Кукуруза – 1 банка
- Морковь по-корейски – 200 гр
- Яйца – 3 шт
- Майонез
- Сухарики
- Перец
Способ приготовления
1. Копченую курицу нарезаем кубиком и выкладываем в глубокую емкость.
2. Добавляем консервированную кукурузу и морковь по-корейски.
3. Добавляем отваренные до готовности и нарезанные кубиком яйца.
4. Заправляем майонезом, приходим по вкусу перцем и тщательно перемешиваем.
5. Выкладываем салат в кулинарное кольцо, установленное на тарелке и сверху украшаем сухариками.
6. Снимаем кольцо и подаем на стол.
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