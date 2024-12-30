Если вам наконец-то надоели устаревшие салаты, которые из года в год приходится готовить на Новый год, предлагаем отказаться от этой привычки и перейти на новый кулинарный уровень. Особенно это касается тех хозяек, которые любят именно майонезные салаты.

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Фудблогер с ником mariiam foodblog в TikTok рассказала, как приготовить майонезный салат с копченой курицей. Это блюдо понравится абсолютно всем, ведь имеет очень интересный вкус и готовится достаточно легко.

Ингредиенты

Копченая курица – 300 гр

Кукуруза – 1 банка

Морковь по-корейски – 200 гр

Яйца – 3 шт

Майонез

Сухарики

Перец

Способ приготовления

1. Копченую курицу нарезаем кубиком и выкладываем в глубокую емкость.

2. Добавляем консервированную кукурузу и морковь по-корейски.

3. Добавляем отваренные до готовности и нарезанные кубиком яйца.

4. Заправляем майонезом, приходим по вкусу перцем и тщательно перемешиваем.

5. Выкладываем салат в кулинарное кольцо, установленное на тарелке и сверху украшаем сухариками.

6. Снимаем кольцо и подаем на стол.

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