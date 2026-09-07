Какой вкусный салат приготовить из баклажанов: рецепт на каждый день и для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
804
Рецепт теплого салата с баклажанами
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Теплый салат с курицей и баклажанами легко приготовить из простых продуктов, которые хорошо сочетаются друг с другом. Жареные овощи, нежное куриное филе, хрустящие грецкие орехи и пикантная заправка делают его особенно удачным. Такой салат подойдет и для обычного ужина, и для праздничного стола. Готовится он довольно быстро, а подавать его лучше всего сразу после приготовления.

Идея приготовления тёплого салата с баклажанами опубликована на странице vi kovall в Instagram.

Рецепт тёплого салата с баклажанами

Ингредиенты:

  • куриное филе – 250-300 г
  • баклажаны – 1-2 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • грецкие орехи – 40-50 г
  • петрушка или кинза – небольшой пучок
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • растительное масло – для обжаривания
  • соль – по вкусу
  • черный молотый перец – по вкусу

Для заправки:

  • оливковое масло – 3 ст.л.
  • зернистая горчица – 1 ч.л.
  • лимонный сок – 1 ст.л.
  • мед – 0,5 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Выкладываем ингредиенты в тарелку

1. Куриное филе отварите или приготовьте другим удобным способом до готовности. Когда мясо немного остынет, разделите его руками на небольшие волокна.

2. Баклажаны и болгарский перец нарежьте примерно одинаковой соломкой. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте овощи до мягкости. Они должны слегка подрумяниться, но не потерять форму.

Добавляем заправку

3. Для заправки смешайте оливковое масло, зернистую горчицу, лимонный сок и мед. Добавьте соль и черный перец, после чего хорошо перемешайте смесь до однородности.

4. Теплые баклажаны и перец переложите в салатник. Добавьте куриное филе, измельченные грецкие орехи, мелко нарезанную зелень и чеснок.

Готовый салат

5. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом.

6. Готовый теплый салат с курицей и баклажанами лучше подавать сразу. По желанию его можно дополнить свежей зеленью или небольшим количеством орехов непосредственно перед подачей.

7. Блюдо хорошо подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

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