Какой вкусный салат приготовить из баклажанов: рецепт на каждый день и для праздничного стола
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Теплый салат с курицей и баклажанами легко приготовить из простых продуктов, которые хорошо сочетаются друг с другом. Жареные овощи, нежное куриное филе, хрустящие грецкие орехи и пикантная заправка делают его особенно удачным. Такой салат подойдет и для обычного ужина, и для праздничного стола. Готовится он довольно быстро, а подавать его лучше всего сразу после приготовления.
Идея приготовления тёплого салата с баклажанами опубликована на странице vi kovall в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 250-300 г
- баклажаны – 1-2 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- грецкие орехи – 40-50 г
- петрушка или кинза – небольшой пучок
- чеснок – 1-2 зубчика
- растительное масло – для обжаривания
- соль – по вкусу
- черный молотый перец – по вкусу
Для заправки:
- оливковое масло – 3 ст.л.
- зернистая горчица – 1 ч.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- мед – 0,5 ч.л.
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварите или приготовьте другим удобным способом до готовности. Когда мясо немного остынет, разделите его руками на небольшие волокна.
2. Баклажаны и болгарский перец нарежьте примерно одинаковой соломкой. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте овощи до мягкости. Они должны слегка подрумяниться, но не потерять форму.
3. Для заправки смешайте оливковое масло, зернистую горчицу, лимонный сок и мед. Добавьте соль и черный перец, после чего хорошо перемешайте смесь до однородности.
4. Теплые баклажаны и перец переложите в салатник. Добавьте куриное филе, измельченные грецкие орехи, мелко нарезанную зелень и чеснок.
5. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом.
6. Готовый теплый салат с курицей и баклажанами лучше подавать сразу. По желанию его можно дополнить свежей зеленью или небольшим количеством орехов непосредственно перед подачей.
7. Блюдо хорошо подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола.
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