Какой вкусный салат приготовить из баклажанов: рецепт на каждый день и для праздничного стола

Теплый салат с курицей и баклажанами легко приготовить из простых продуктов, которые хорошо сочетаются друг с другом. Жареные овощи, нежное куриное филе, хрустящие грецкие орехи и пикантная заправка делают его особенно удачным. Такой салат подойдет и для обычного ужина, и для праздничного стола. Готовится он довольно быстро, а подавать его лучше всего сразу после приготовления.

Идея приготовления тёплого салата с баклажанами опубликована на странице vi kovall в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 250-300 г

баклажаны – 1-2 шт.

болгарский перец – 1 шт.

грецкие орехи – 40-50 г

петрушка или кинза – небольшой пучок

чеснок – 1-2 зубчика

растительное масло – для обжаривания

соль – по вкусу

черный молотый перец – по вкусу

Для заправки:

оливковое масло – 3 ст.л.

зернистая горчица – 1 ч.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

мед – 0,5 ч.л.

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварите или приготовьте другим удобным способом до готовности. Когда мясо немного остынет, разделите его руками на небольшие волокна.

2. Баклажаны и болгарский перец нарежьте примерно одинаковой соломкой. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте овощи до мягкости. Они должны слегка подрумяниться, но не потерять форму.

3. Для заправки смешайте оливковое масло, зернистую горчицу, лимонный сок и мед. Добавьте соль и черный перец, после чего хорошо перемешайте смесь до однородности.

4. Теплые баклажаны и перец переложите в салатник. Добавьте куриное филе, измельченные грецкие орехи, мелко нарезанную зелень и чеснок.

5. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом.

6. Готовый теплый салат с курицей и баклажанами лучше подавать сразу. По желанию его можно дополнить свежей зеленью или небольшим количеством орехов непосредственно перед подачей.

7. Блюдо хорошо подходит как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

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