Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: блюдо для праздничного стола и каждый день
В осенне-зимний период очень важно есть разнообразные овощные салаты. Можно выбрать, например, морковь и капусту. Получится очень бюджетно, сытно и полезно.
Идея приготовления питательного салата из фиолетовой капусты опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Для заправки вкусно сочетать майонез и сметану.
Ингредиенты:
- половина небольшой капусты
- половина фиолетовой капусты
- морковь – 1 шт.
Ингредиенты для соуса:
- лимонный сок – 2-3 ст.л.
- майонез – 3 ст.л.
- сметана – 3 ч.л.
- дижонская горчица – 1 ч.л.
- мед – 1 ч.л.
- соль и черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нашинковать капусту. Для моркови можно использовать специальную терку.
2. Посолить нашинкованную капусту и оставить на 10 минут. За это время она станет мягче и пустит сок, который придаст салату сочность.
3. Для соуса к небольшой миске смешать лимонный сок, майонез, сметану, дижонскую горчицу, мед, соль и чёрный перец. Мед придаст соусу особого аромата.
4. Полить овощи соусом и хорошо перемешать.
5. Можно добавить немного зеленого лука, зелени, яблока или сельдерея – это по вкусу.
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