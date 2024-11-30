Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: блюдо для праздничного стола и каждый день

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: блюдо для праздничного стола и каждый день

В осенне-зимний период очень важно есть разнообразные овощные салаты. Можно выбрать, например, морковь и капусту. Получится очень бюджетно, сытно и полезно.

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Идея приготовления питательного салата из фиолетовой капусты опубликована на странице фудблогера Яны с ником gordynovskaya в Instagram. Для заправки вкусно сочетать майонез и сметану.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: блюдо для праздничного стола и каждый день

Ингредиенты:

  • половина небольшой капусты
  • половина фиолетовой капусты
  • морковь – 1 шт.

Ингредиенты для соуса:

  • лимонный сок – 2-3 ст.л.
  • майонез – 3 ст.л.
  • сметана – 3 ч.л.
  • дижонская горчица – 1 ч.л.
  • мед – 1 ч.л.
  • соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: блюдо для праздничного стола и каждый день

1. Нашинковать капусту. Для моркови можно использовать специальную терку.

2. Посолить нашинкованную капусту и оставить на 10 минут. За это время она станет мягче и пустит сок, который придаст салату сочность.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: блюдо для праздничного стола и каждый день

3. Для соуса к небольшой миске смешать лимонный сок, майонез, сметану, дижонскую горчицу, мед, соль и чёрный перец. Мед придаст соусу особого аромата.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: блюдо для праздничного стола и каждый день

4. Полить овощи соусом и хорошо перемешать.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: блюдо для праздничного стола и каждый день

5. Можно добавить немного зеленого лука, зелени, яблока или сельдерея – это по вкусу.

Какой вкусный салат приготовить из фиолетовой капусты: блюдо для праздничного стола и каждый день

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