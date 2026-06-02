Молодой картофель прекрасно подходит не только для гарниров, но и для легких сезонных салатов. В сочетании со спаржей, свежими овощами и нежным сыром он превращается в полноценное блюдо, которое можно подать как на семейный ужин, так и на праздничный стол. Особый вкус добавляет ароматная лимонно-горчичная заправка. Такой салат получается одновременно сытным, свежим и очень летним.

Идея приготовления вкусного салата с молодым картофелем опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.

Ингредиенты:

молодой картофель – 500 г

спаржа – 300 г

помидоры черри или обычные помидоры – 150 г

листья салата – по вкусу

сливочный, салатный сыр или рикотта – 150 г

Для лимонно-горчичной заправки:

оливковое масло – 2-3 ст.л.

лимонный сок – 10-15 мл.

дижонская горчица – 2 ч.л.

мед – 2 ч.л.

чеснок – 1 зубчик

лимонная цедра – по вкусу

Способ приготовления:

1. Молодой картофель хорошо помойте и отварите до готовности.

2. Разрежьте пополам и выложите на противень.

3. Запекайте примерно 20 минут при температуре 200 градусов до появления легкой золотистой корочки.

4. Спаржу очистите при необходимости, слегка сбрызните оливковым маслом и запекайте 6-8 минут при такой же температуре. Она должна остаться сочной и слегка хрустящей.

5. Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, дижонскую горчицу, мед, измельченный чеснок и немного лимонной цедры.

6. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.

7. Помидоры нарежьте пополам или крупными кусочками.

8. Листья салата промойте и обсушите В большой миске соедините запеченный картофель, спаржу, помидоры и салатные листья.

9. Полейте подготовленной заправкой и осторожно перемешайте.

10. Перед подачей добавьте кусочки сливочного или салатного сыра. По желанию украсьте свежей зеленью.

