Какой вкусный салат приготовить из молодого картофеля: блюдо на каждый день и для праздничного стола
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Молодой картофель прекрасно подходит не только для гарниров, но и для легких сезонных салатов. В сочетании со спаржей, свежими овощами и нежным сыром он превращается в полноценное блюдо, которое можно подать как на семейный ужин, так и на праздничный стол. Особый вкус добавляет ароматная лимонно-горчичная заправка. Такой салат получается одновременно сытным, свежим и очень летним.
Идея приготовления вкусного салата с молодым картофелем опубликована на странице фудблогера lanas diet в Instagram.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 500 г
- спаржа – 300 г
- помидоры черри или обычные помидоры – 150 г
- листья салата – по вкусу
- сливочный, салатный сыр или рикотта – 150 г
Для лимонно-горчичной заправки:
- оливковое масло – 2-3 ст.л.
- лимонный сок – 10-15 мл.
- дижонская горчица – 2 ч.л.
- мед – 2 ч.л.
- чеснок – 1 зубчик
- лимонная цедра – по вкусу
Способ приготовления:
1. Молодой картофель хорошо помойте и отварите до готовности.
2. Разрежьте пополам и выложите на противень.
3. Запекайте примерно 20 минут при температуре 200 градусов до появления легкой золотистой корочки.
4. Спаржу очистите при необходимости, слегка сбрызните оливковым маслом и запекайте 6-8 минут при такой же температуре. Она должна остаться сочной и слегка хрустящей.
5. Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, дижонскую горчицу, мед, измельченный чеснок и немного лимонной цедры.
6. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
7. Помидоры нарежьте пополам или крупными кусочками.
8. Листья салата промойте и обсушите В большой миске соедините запеченный картофель, спаржу, помидоры и салатные листья.
9. Полейте подготовленной заправкой и осторожно перемешайте.
10. Перед подачей добавьте кусочки сливочного или салатного сыра. По желанию украсьте свежей зеленью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: