Какой вкусный салат приготовить из молодого картофеля: блюдо на каждый день и для праздничного стола
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Молодой картофель прекрасно подходит не только для гарниров, но и для сытных летних салатов. Если добавить копчёную макрель, свежую зелень и пикантную горчичную заправку, получится полноценное блюдо, которое можно подать как на обед, так и к праздничному столу. Такой салат готовится быстро, а сочетание ингредиентов делает его очень ароматным и насыщенным. Это удачный вариант для тех, кто хочет разнообразить меню простыми сезонными продуктами.
Идея приготовления салата из молодого картофеля опубликована на странице фудблогера oksana avramov в Instagram.
Ингредиенты:
- молодой картофель – 450 г
- копченая макрель – 250-300 г
- соленые огурцы – 2-3 шт.
- красный лук – 1/2 шт.
- укроп – небольшой пучок
- зеленый лук – по вкусу
- оливковое масло – 2 ст.л.
- зернистая горчица – 1 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- лимонный сок – 1-1,5 ст.л.
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Хорошо промойте молодой картофель и отварите его до готовности. Слегка остудите, после чего разрежьте каждую картофелину пополам или на четвертинки, если она крупная.
2. Копчёную макрель очистите от кожи и костей, а филе разделите руками на крупные кусочки.
3. Соленые огурцы нарежьте кружочками или небольшими кубиками.
4. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. Укроп и зеленый лук мелко порубите.
5. Для заправки смешайте оливковое масло, зернистую и обычную горчицу, лимонный сок, соль и черный перец. Хорошо перемешайте до однородности.
6. В большой миске смешайте картофель, макрель, огурцы, красный лук и зелень.
7. Полейте салат приготовленной заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы кусочки рыбы и картофеля сохранили форму.
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