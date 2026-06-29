Какой вкусный салат приготовить из молодого картофеля: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
216
Какой вкусный салат приготовить из молодого картофеля: блюдо на каждый день и для праздничного стола
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Молодой картофель прекрасно подходит не только для гарниров, но и для сытных летних салатов. Если добавить копчёную макрель, свежую зелень и пикантную горчичную заправку, получится полноценное блюдо, которое можно подать как на обед, так и к праздничному столу. Такой салат готовится быстро, а сочетание ингредиентов делает его очень ароматным и насыщенным. Это удачный вариант для тех, кто хочет разнообразить меню простыми сезонными продуктами.

Идея приготовления салата из молодого картофеля опубликована на странице фудблогера oksana avramov в Instagram.

Какой вкусный салат приготовить из молодого картофеля: блюдо на каждый день и для праздничного стола

Ингредиенты:

  • молодой картофель – 450 г
  • копченая макрель – 250-300 г
  • соленые огурцы – 2-3 шт.
  • красный лук – 1/2 шт.
  • укроп – небольшой пучок
  • зеленый лук – по вкусу
  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • зернистая горчица – 1 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.
  • лимонный сок – 1-1,5 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить из молодого картофеля: блюдо на каждый день и для праздничного стола

1. Хорошо промойте молодой картофель и отварите его до готовности. Слегка остудите, после чего разрежьте каждую картофелину пополам или на четвертинки, если она крупная.

2. Копчёную макрель очистите от кожи и костей, а филе разделите руками на крупные кусочки.

Какой вкусный салат приготовить из молодого картофеля: блюдо на каждый день и для праздничного стола

3. Соленые огурцы нарежьте кружочками или небольшими кубиками.

4. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. Укроп и зеленый лук мелко порубите.

Какой вкусный салат приготовить из молодого картофеля: блюдо на каждый день и для праздничного стола

5. Для заправки смешайте оливковое масло, зернистую и обычную горчицу, лимонный сок, соль и черный перец. Хорошо перемешайте до однородности.

6. В большой миске смешайте картофель, макрель, огурцы, красный лук и зелень.

Какой вкусный салат приготовить из молодого картофеля: блюдо на каждый день и для праздничного стола

7. Полейте салат приготовленной заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы кусочки рыбы и картофеля сохранили форму.

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