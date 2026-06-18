Приготовьте простой и вкусный салат с морской капустой, для которого не нужны сложные ингредиенты и который готовится буквально за несколько минут. Такое блюдо хорошо подходит как для повседневного меню, так и для тех случаев, когда нужно быстро приготовить что-нибудь сытное. Сочетание морской капусты, крабовых палочек, яиц и кукурузы даёт нежный и сбалансированный вкус. Майонезная заправка делает текстуру мягкой и однородной. Салат "Морская жемчужина" получается простым, но в то же время интересным на вкус.

Идея приготовления салата из морской капусты опубликована на странице фудблогера anna zelenska в Instagram.

Ингредиенты:

консервированная кукуруза – 1 банка

морская капуста – 450 г

крабовые палочки – 200 г

яйца – 5 шт.

майонез – 2 ст.л.

лук репчатый – ½ шт.

Способ приготовления:

1. Приготовьте этот салат, начав с подготовки основы. В глубокую миску выложите консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость.

2. Добавьте морскую капусту. Если полоски слишком длинные, слегка измельчите их ножом, чтобы салат было удобнее подавать и он имел однородную текстуру.

3. Затем добавьте нарезанные крабовые палочки и вареные яйца, порезанные крупными кусочками. Это сделает салат более сытным и сбалансированным.

4. Далее добавьте мелко нарезанный лук, который придаст легкую остроту и подчеркнет вкус остальных ингредиентов. Все ингредиенты заправьте майонезом и тщательно, но аккуратно перемешайте.

5. После приготовления оставьте салат настаиваться примерно на 20-30 минут в холодильнике. За это время вкусы соединятся, и блюдо станет более выразительным. После этого салат можно подавать к столу в качестве закуски или дополнения к основным блюдам.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: