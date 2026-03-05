Из пекинской капусты можно приготовить очень вкусный и быстрый салат. Добавьте крабовые палочки и морковь по-корейски – эти продукты идеально сочетаются между собой.

Идея приготовления вкусного салата с пекинской капустой опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instgaram.

Ингредиенты:

пекинская капуста

морковь по-корейски

огурец

крабовые палочки

майонез, соль

по желанию можно добавить сухарики

Способ приготовления:

1. Капусту нарезать меленько.

2. К ней добавить морковь по-корейски.

3. Огурец нарезать кубиком, крабовые палочки кружочками и добавить к салату.

4. Посолить и заправить небольшим количеством майонеза.

5. Также, можно посыпать сухариками.

