Какой вкусный салат приготовить из пекинской капусты: заправляется майонезом
Из пекинской капусты можно приготовить очень вкусный и быстрый салат. Добавьте крабовые палочки и морковь по-корейски – эти продукты идеально сочетаются между собой.
Идея приготовления вкусного салата с пекинской капустой опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instgaram.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- морковь по-корейски
- огурец
- крабовые палочки
- майонез, соль
- по желанию можно добавить сухарики
Способ приготовления:
1. Капусту нарезать меленько.
2. К ней добавить морковь по-корейски.
3. Огурец нарезать кубиком, крабовые палочки кружочками и добавить к салату.
4. Посолить и заправить небольшим количеством майонеза.
5. Также, можно посыпать сухариками.
