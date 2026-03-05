Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Какой вкусный салат приготовить из пекинской капусты: заправляется майонезом

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
81
Какой вкусный салат приготовить из пекинской капусты: заправляется майонезом

Из пекинской капусты можно приготовить очень вкусный и быстрый салат. Добавьте крабовые палочки и морковь по-корейски – эти продукты идеально сочетаются между собой.

Идея приготовления вкусного салата с пекинской капустой опубликована на странице фудблогера ira grebin foodblog в Instgaram.

Какой вкусный салат приготовить из пекинской капусты: заправляется майонезом

Ингредиенты:

  • пекинская капуста
  • морковь по-корейски
  • огурец
  • крабовые палочки
  • майонез, соль
  • по желанию можно добавить сухарики

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить из пекинской капусты: заправляется майонезом

1. Капусту нарезать меленько.

Какой вкусный салат приготовить из пекинской капусты: заправляется майонезом

2. К ней добавить морковь по-корейски.

Какой вкусный салат приготовить из пекинской капусты: заправляется майонезом

3. Огурец нарезать кубиком, крабовые палочки кружочками и добавить к салату.

4. Посолить и заправить небольшим количеством майонеза.

Какой вкусный салат приготовить из пекинской капусты: заправляется майонезом

5. Также, можно посыпать сухариками.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты