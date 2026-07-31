Какой вкусный салат приготовить из свеклы: делимся бюджетным рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,3 т.
Какой вкусный салат приготовить из свеклы
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Салат из свеклы – простой вариант блюда, которое можно приготовить из доступных продуктов. Сочетание сладковатой свеклы, зелени и пикантной заправки делает его вкусным и необычным. Такой рецепт подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола.

Идея приготовления бюджетного салата из свеклы опубликована на странице zhuravlina cooking в Instagram.

Рецепт салата из свеклы

Ингредиенты:

  • свекла отварная – 3 средних шт.
  • консервированный горошек – 1 банка
  • зелень – небольшой пучок зеленого лука и укропа

Для заправки:

  • соевый соус – 3 ст.л.
  • растительное масло – 2–3 ст.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.
  • лимонный сок – 2 ст.л.
  • чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

Отвариваем свеклу

1. Свеклу нужно отварить до мягкости, остудить и натереть на терке для моркови по-корейски. Такая нарезка сделает салат более аппетитным и поможет овощам лучше пропитаться заправкой.

Добавляем горошек

2. Затем натертую свеклу переложить в глубокую миску, добавить консервированный горошек и мелко нарезанную зелень.

Добавляем зелень

3. Для заправки смешать соевый соус, масло, лимонный сок, горчицу в зернах и измельченный чеснок.

Добавляем заправку

4. Добавьте полученную смесь в салат и хорошо перемешайте все ингредиенты.

5. Перед подачей салата можно дать ему несколько минут настояться, чтобы свекла впитала аромат заправки. Простой и бюджетный салат из свеклы готов к подаче.

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