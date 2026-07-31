Какой вкусный салат приготовить из свеклы: делимся бюджетным рецептом
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Салат из свеклы – простой вариант блюда, которое можно приготовить из доступных продуктов. Сочетание сладковатой свеклы, зелени и пикантной заправки делает его вкусным и необычным. Такой рецепт подойдет как для повседневного меню, так и для праздничного стола.
Идея приготовления бюджетного салата из свеклы опубликована на странице zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- свекла отварная – 3 средних шт.
- консервированный горошек – 1 банка
- зелень – небольшой пучок зеленого лука и укропа
Для заправки:
- соевый соус – 3 ст.л.
- растительное масло – 2–3 ст.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
- лимонный сок – 2 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
1. Свеклу нужно отварить до мягкости, остудить и натереть на терке для моркови по-корейски. Такая нарезка сделает салат более аппетитным и поможет овощам лучше пропитаться заправкой.
2. Затем натертую свеклу переложить в глубокую миску, добавить консервированный горошек и мелко нарезанную зелень.
3. Для заправки смешать соевый соус, масло, лимонный сок, горчицу в зернах и измельченный чеснок.
4. Добавьте полученную смесь в салат и хорошо перемешайте все ингредиенты.
5. Перед подачей салата можно дать ему несколько минут настояться, чтобы свекла впитала аромат заправки. Простой и бюджетный салат из свеклы готов к подаче.
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