Салат с крабовыми палочками любят все. Такое блюдо уместно на любом застолье. К тому же, понадобится всего несколько простых и недорогих ингредиентов.

Идея приготовления вкусного майонезного салата с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.

Ингредиенты:

морковь по-корейски – 300 г

крабовые палочки – 360 г

вареные яйца – 4 шт.

плавленые сырки – 2 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

соль, перец – по вкусу

майонез – по вкусу

Способ приготовления:

1. К моркови по-корейски натереть вареные яйца.

2. Натереть несколько подмороженные плавленые сырки.

3. Добавить порезанные крабовые палочки.

4. Смазать майонезом.

5. Добавить чеснок, соль, перец.

6. Перемешать.

