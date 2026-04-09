Какой вкусный салат приготовить с крабовыми палочками: рецепт для праздничного стола

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
384
Какой вкусный салат приготовить с крабовыми палочками: рецепт для праздничного стола

Салат с крабовыми палочками любят все. Такое блюдо уместно на любом застолье. К тому же, понадобится всего несколько простых и недорогих ингредиентов.

Идея приготовления вкусного майонезного салата с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.

Какой вкусный салат приготовить с крабовыми палочками: рецепт для праздничного стола

Ингредиенты:

  • морковь по-корейски – 300 г
  • крабовые палочки – 360 г
  • вареные яйца – 4 шт.
  • плавленые сырки – 2 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соль, перец – по вкусу
  • майонез – по вкусу

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с крабовыми палочками: рецепт для праздничного стола

1. К моркови по-корейски натереть вареные яйца.

2. Натереть несколько подмороженные плавленые сырки.

Какой вкусный салат приготовить с крабовыми палочками: рецепт для праздничного стола

3. Добавить порезанные крабовые палочки.

4. Смазать майонезом.

Какой вкусный салат приготовить с крабовыми палочками: рецепт для праздничного стола

5. Добавить чеснок, соль, перец.

6. Перемешать.

Какой вкусный салат приготовить с крабовыми палочками: рецепт для праздничного стола

