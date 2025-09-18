Какой вкусный салат приготовить с крабовыми палочками: рецепт за 5 минут
Когда нет времени на долгие приготовления, выручают простые и проверенные рецепты. Салат с крабовыми палочками – именно такое блюдо: он готовится всего за несколько минут, а вкус получается нежным и одновременно пикантным. Этот вариант идеально подходит для быстрого перекуса, праздничного стола или когда нужно приготовить что-то вкусное "на ходу". В нем сочетаются свежие овощи, нежность крабовых палочек и легкая острота соуса.
Идея приготовления майонезного салата с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- огурец – 2 шт.
- морковь – 1 шт.крабовые палочки – 10 шт.
- кукуруза – 1/2 банки
- майонез – 2 ст. л.
- кетчуп "Чили" – 1 ст. л.
- соль и перец – по вкусу
- кунжут – для подачи
Способ приготовления:
1. Морковь, огурцы и крабовые палочки нужно нарезать тонкими полосками.
2. Добавьте консервированную кукурузу, посолите и поперчите по вкусу.
3. Для заправки используйте майонез и острый кетчуп "Чили" – он придаст салату легкой пикантности.
4. Все тщательно перемешайте, а перед подачей посыпьте блюдо кунжутом.
5. Такой салат не только готовится за считанные минуты, но и выглядит аппетитно на столе. Это отличный пример того, как из простых продуктов можно создать быстрое и вкусное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям.
