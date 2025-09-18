Когда нет времени на долгие приготовления, выручают простые и проверенные рецепты. Салат с крабовыми палочками – именно такое блюдо: он готовится всего за несколько минут, а вкус получается нежным и одновременно пикантным. Этот вариант идеально подходит для быстрого перекуса, праздничного стола или когда нужно приготовить что-то вкусное "на ходу". В нем сочетаются свежие овощи, нежность крабовых палочек и легкая острота соуса.

Видео дня

Идея приготовления майонезного салата с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram.

Ингредиенты:

огурец – 2 шт.

морковь – 1 шт.крабовые палочки – 10 шт.

кукуруза – 1/2 банки

майонез – 2 ст. л.

кетчуп "Чили" – 1 ст. л.

соль и перец – по вкусу

кунжут – для подачи

Способ приготовления:

1. Морковь, огурцы и крабовые палочки нужно нарезать тонкими полосками.

2. Добавьте консервированную кукурузу, посолите и поперчите по вкусу.

3. Для заправки используйте майонез и острый кетчуп "Чили" – он придаст салату легкой пикантности.

4. Все тщательно перемешайте, а перед подачей посыпьте блюдо кунжутом.

5. Такой салат не только готовится за считанные минуты, но и выглядит аппетитно на столе. Это отличный пример того, как из простых продуктов можно создать быстрое и вкусное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: