Салат с креветками – это отличный вариант легкого блюда для праздничного стола. Закуска достаточно элементарная в приготовлении и, при этом, очень изысканная. Вам не понадобится майонез и другие калорийные соусы.

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Идея приготовления изысканного салата с креветками опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Впереди праздники, поэтому обязательно сохраняйте идею.

Ингредиенты:

салатная зелень – 75 г

креветки – 200 г

страчателла – 180 г

помидоры черри – 250 г

масло – 3 ст.л.

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Очищенные креветки сварить в кипящей воде 3-4 минуты.

2. Вынуть на тарелку, чтобы охлаждались.

3. Салатную зелень выложить в тарелку.

4. Помидоры черри разрезать пополам.

5. Выложить в салат.

6. Затем выложить сваренные креветки.

7. Сверху разложить свежую, вкусную казнь.

8. Посолить, поперчить и полить сверху растительным маслом.

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