Какой вкусный салат приготовить с креветками: вариант легкого праздничного блюда
Салат с креветками – это отличный вариант легкого блюда для праздничного стола. Закуска достаточно элементарная в приготовлении и, при этом, очень изысканная. Вам не понадобится майонез и другие калорийные соусы.
Идея приготовления изысканного салата с креветками опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Впереди праздники, поэтому обязательно сохраняйте идею.
Ингредиенты:
- салатная зелень – 75 г
- креветки – 200 г
- страчателла – 180 г
- помидоры черри – 250 г
- масло – 3 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Очищенные креветки сварить в кипящей воде 3-4 минуты.
2. Вынуть на тарелку, чтобы охлаждались.
3. Салатную зелень выложить в тарелку.
4. Помидоры черри разрезать пополам.
5. Выложить в салат.
6. Затем выложить сваренные креветки.
7. Сверху разложить свежую, вкусную казнь.
8. Посолить, поперчить и полить сверху растительным маслом.
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