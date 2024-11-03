Какой вкусный салат приготовить с креветками: вариант легкого праздничного блюда

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Какой вкусный салат приготовить с креветками: вариант легкого праздничного блюда

Салат с креветками – это отличный вариант легкого блюда для праздничного стола. Закуска достаточно элементарная в приготовлении и, при этом, очень изысканная. Вам не понадобится майонез и другие калорийные соусы.

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Идея приготовления изысканного салата с креветками опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Впереди праздники, поэтому обязательно сохраняйте идею.

Какой вкусный салат приготовить с креветками: вариант легкого праздничного блюда

Ингредиенты:

  • салатная зелень – 75 г
  • креветки – 200 г
  • страчателла – 180 г
  • помидоры черри – 250 г
  • масло – 3 ст.л.
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с креветками: вариант легкого праздничного блюда

1. Очищенные креветки сварить в кипящей воде 3-4 минуты.

2. Вынуть на тарелку, чтобы охлаждались.

Какой вкусный салат приготовить с креветками: вариант легкого праздничного блюда

3. Салатную зелень выложить в тарелку.

4. Помидоры черри разрезать пополам.

Какой вкусный салат приготовить с креветками: вариант легкого праздничного блюда

5. Выложить в салат.

6. Затем выложить сваренные креветки.

Какой вкусный салат приготовить с креветками: вариант легкого праздничного блюда

7. Сверху разложить свежую, вкусную казнь.

8. Посолить, поперчить и полить сверху растительным маслом.

Какой вкусный салат приготовить с креветками: вариант легкого праздничного блюда

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