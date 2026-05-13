Салат с зернистым сыром – это простое блюдо, которое прекрасно подходит для быстрого обеда или легкого ужина. Сочетание нежного сыра, сочных помидоров и ароматного песто делает вкус свежим и насыщенным. Для приготовления не нужно много времени или сложных продуктов, поэтому рецепт легко станет одним из любимых в ежедневном меню. Такой салат получается питательным, легким и очень аппетитным.

Идея приготовления питательного домашнего салата с творогом опубликована на странице фудблогера tanya.perchik в Instagram.

Ингредиенты:

зернистый сыр в сливках – 300 г

помидоры – 2 шт. (примерно 300 г)

красный лук – 50 г

петрушка – 1 небольшой пучок

соус песто – 1 ст.л.

соль – по вкусу

черный перец – по желанию

Способ приготовления:

1. Помойте помидоры и нарежьте их средними кусочками.

2. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами или мелкими кубиками – так салат будет иметь более нежный вкус.

3. Петрушку мелко порубите ножом. С зернистого сыра слейте лишние сливки, чтобы салат не был слишком жидким и лучше держал текстуру.

4. Переложите все ингредиенты в большую миску. Добавьте соус песто, соль и по желанию немного черного перца.

5. Осторожно перемешайте салат, чтобы помидоры остались сочными, а сыр не потерял свою структуру.

