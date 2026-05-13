Какой вкусный салат приготовить с зернистым сыром: очень питательное и простое блюдо
Салат с зернистым сыром – это простое блюдо, которое прекрасно подходит для быстрого обеда или легкого ужина. Сочетание нежного сыра, сочных помидоров и ароматного песто делает вкус свежим и насыщенным. Для приготовления не нужно много времени или сложных продуктов, поэтому рецепт легко станет одним из любимых в ежедневном меню. Такой салат получается питательным, легким и очень аппетитным.
Идея приготовления питательного домашнего салата с творогом опубликована на странице фудблогера tanya.perchik в Instagram.
Ингредиенты:
- зернистый сыр в сливках – 300 г
- помидоры – 2 шт. (примерно 300 г)
- красный лук – 50 г
- петрушка – 1 небольшой пучок
- соус песто – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- черный перец – по желанию
Способ приготовления:
1. Помойте помидоры и нарежьте их средними кусочками.
2. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами или мелкими кубиками – так салат будет иметь более нежный вкус.
3. Петрушку мелко порубите ножом. С зернистого сыра слейте лишние сливки, чтобы салат не был слишком жидким и лучше держал текстуру.
4. Переложите все ингредиенты в большую миску. Добавьте соус песто, соль и по желанию немного черного перца.
5. Осторожно перемешайте салат, чтобы помидоры остались сочными, а сыр не потерял свою структуру.
