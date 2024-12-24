Какой вкусный салат с ананасами приготовить на праздничный стол: рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
426
Рецепт блюда

Если вы до сих пор не определились, какой салат приготовить на праздничный стол – остановитесь и дочитайте до конца. Вашему вниманию предлагается рецепт очень вкусного и быстрого в приготовлении салата с ананасами.

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Как правильно приготовить это блюдо, в TikTok рассказала фудблогер с ником smachno_tyt. Салат понравится даже тем, кто не любит ананасы в соленых блюдах.

Какой вкусный салат с ананасами приготовить на праздничный стол: рецепт

Ингредиенты

  • Куриное филе – 1 шт
  • Ананас консервированный – ½ банки
  • Маслины – ½ банки
  • Сыр твердый – 150 гр
  • Кукуруза консервированная – ½ банки
  • Сухарики – 50 гр
  • Маконез
  • Лук зеленый
  • Соль
  • Перец
  • Сухарики

Способ приготовления

1. Куриное филе разрезаем на куски и маринуем по собственному вкусу.

2. Обжариваем на сковороде до готовности. Нарезаем кубиком.

Какой вкусный салат с ананасами приготовить на праздничный стол: рецепт

3. Ананас нарезаем кубиком и складываем в глубокую емкость вместе с холодной курицей.

4. Оливки нарезаем кружочками и добавляем в общую массу.

Какой вкусный салат с ананасами приготовить на праздничный стол: рецепт

5. Добавляем сыр, нарезанный кубиками, кукурузу и сухарики.

6. Заправляем майонезом, приходим по вкусу солью и перцем.

Какой вкусный салат с ананасами приготовить на праздничный стол: рецепт

7. Присыпаем зеленым луком и подаем на стол.

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