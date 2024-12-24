Какой вкусный салат с ананасами приготовить на праздничный стол: рецепт
Если вы до сих пор не определились, какой салат приготовить на праздничный стол – остановитесь и дочитайте до конца. Вашему вниманию предлагается рецепт очень вкусного и быстрого в приготовлении салата с ананасами.
Как правильно приготовить это блюдо, в TikTok рассказала фудблогер с ником smachno_tyt. Салат понравится даже тем, кто не любит ананасы в соленых блюдах.
Ингредиенты
- Куриное филе – 1 шт
- Ананас консервированный – ½ банки
- Маслины – ½ банки
- Сыр твердый – 150 гр
- Кукуруза консервированная – ½ банки
- Сухарики – 50 гр
- Маконез
- Лук зеленый
- Соль
- Перец
- Сухарики
Способ приготовления
1. Куриное филе разрезаем на куски и маринуем по собственному вкусу.
2. Обжариваем на сковороде до готовности. Нарезаем кубиком.
3. Ананас нарезаем кубиком и складываем в глубокую емкость вместе с холодной курицей.
4. Оливки нарезаем кружочками и добавляем в общую массу.
5. Добавляем сыр, нарезанный кубиками, кукурузу и сухарики.
6. Заправляем майонезом, приходим по вкусу солью и перцем.
7. Присыпаем зеленым луком и подаем на стол.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты салатов: