Какой вкусный салат с креветками приготовить на Новый год: добавьте на свой праздничный стол новое изысканное блюдо

Морепродукты часто можно встретить на новогодних столах в разных семьях. Это изысканно, вкусно и очень по-праздничному. Отличной идеей будет сделать эффектный салат с креветками, который можно подать в креманках или бокалах.

Идея приготовления вкусного новогоднего салата с креветками опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.

Ингредиенты:

  • айсберг
  • варёные яйца
  • консервированный ананас
  • вареные креветки
  • сыр

Способ приготовления:

1. На дно креманок или бокалов выложить немного нарезанного айсберга.

2. Сделать сеточку из майонеза.

3. Вторым слоем – вареные натертые яйца, и снова сеточку из майонеза.

4. Третий слой – консервированные ананасы.

5. Также покрываем сеточку с майонезом.

6. Четвертым слоем выложить нарезанные вареные креветки.

7. сделать сеточку из майонеза и посыпать натертым сыром.

