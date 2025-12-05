Какой вкусный салат с креветками приготовить на Новый год: добавьте на свой праздничный стол новое изысканное блюдо
Морепродукты часто можно встретить на новогодних столах в разных семьях. Это изысканно, вкусно и очень по-праздничному. Отличной идеей будет сделать эффектный салат с креветками, который можно подать в креманках или бокалах.
Идея приготовления вкусного новогоднего салата с креветками опубликована на странице фудблогера iriska dimitrova в Instagram.
Ингредиенты:
- айсберг
- варёные яйца
- консервированный ананас
- вареные креветки
- сыр
Способ приготовления:
1. На дно креманок или бокалов выложить немного нарезанного айсберга.
2. Сделать сеточку из майонеза.
3. Вторым слоем – вареные натертые яйца, и снова сеточку из майонеза.
4. Третий слой – консервированные ананасы.
5. Также покрываем сеточку с майонезом.
6. Четвертым слоем выложить нарезанные вареные креветки.
7. сделать сеточку из майонеза и посыпать натертым сыром.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: