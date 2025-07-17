Все рецепты
Какую вкусную запеканку приготовить из кабачков: получится очень сытно
Сезон кабачков в разгаре. Из таких плодов можно приготовить разнообразные закуски, супы, а также сытные запеканки, в которых мжна совместить также мясо и много сыра. Получится очень вкусно.
Идея приготовления сытной кабачковой запеканки опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 800 г
- кабачок – 350 г
- помидоры – 100 г
- соль, перец
- твердый сыр – 70 г
- яйца – 3 шт.
- сметана – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. На дно формы выложить кабачки нарезанные кружочками толщиной в 0,5 сантиметра.
2. Посолить и поперчить их.
3. В тарелку влить яйца.
4. Добавить 3 ложки сметаны, тертый сыр, нарезанное филе, соль и перец.
5. Все вымешать и залить поверх кабачков.
6. Разровнять массу, выложить сверху помидоры.
7. Выпекать при температуре 190 градусов 35 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: