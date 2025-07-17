Сезон кабачков в разгаре. Из таких плодов можно приготовить разнообразные закуски, супы, а также сытные запеканки, в которых мжна совместить также мясо и много сыра. Получится очень вкусно.

Идея приготовления сытной кабачковой запеканки опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 800 г

кабачок – 350 г

помидоры – 100 г

соль, перец

твердый сыр – 70 г

яйца – 3 шт.

сметана – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. На дно формы выложить кабачки нарезанные кружочками толщиной в 0,5 сантиметра.

2. Посолить и поперчить их.

3. В тарелку влить яйца.

4. Добавить 3 ложки сметаны, тертый сыр, нарезанное филе, соль и перец.

5. Все вымешать и залить поверх кабачков.

6. Разровнять массу, выложить сверху помидоры.

7. Выпекать при температуре 190 градусов 35 минут.

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