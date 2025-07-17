Какую вкусную запеканку приготовить из кабачков: получится очень сытно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Какую вкусную запеканку приготовить из кабачков: получится очень сытно

Сезон кабачков в разгаре. Из таких плодов можно приготовить разнообразные закуски, супы, а также сытные запеканки, в которых мжна совместить также мясо и много сыра. Получится очень вкусно.

Идея приготовления сытной кабачковой запеканки опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram.

Какую вкусную запеканку приготовить из кабачков: получится очень сытно

Ингредиенты:

  • куриное филе – 800 г
  • кабачок – 350 г
  • помидоры – 100 г
  • соль, перец
  • твердый сыр – 70 г
  • яйца – 3 шт.
  • сметана – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Какую вкусную запеканку приготовить из кабачков: получится очень сытно

1. На дно формы выложить кабачки нарезанные кружочками толщиной в 0,5 сантиметра.

2. Посолить и поперчить их.

Какую вкусную запеканку приготовить из кабачков: получится очень сытно

3. В тарелку влить яйца.

4. Добавить 3 ложки сметаны, тертый сыр, нарезанное филе, соль и перец.

Какую вкусную запеканку приготовить из кабачков: получится очень сытно

5. Все вымешать и залить поверх кабачков.

Какую вкусную запеканку приготовить из кабачков: получится очень сытно

6. Разровнять массу, выложить сверху помидоры.

7. Выпекать при температуре 190 градусов 35 минут.

Какую вкусную запеканку приготовить из кабачков: получится очень сытно

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