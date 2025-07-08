Какую вкусную запеканку приготовить из кабачков: простой рецепт на скорую руку
Из сезонных кабачков можно приготовить много разнообразных блюд. Это и легкие закуски, и сытные варианты обеда или ужина. Например, отличным решением будет сделать элементарную бюджетную запеканку, которой хватит на всю семью.
Идея приготовления кабачковой запеканки с творогом опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Блюдо будет в духовке максимум 30 минут.
Ингредиенты:
- кабачки – 200 г
- морковь – 150 г
- яйца куриные – 4 шт.
- сыр твердый – 50 г
- творог кисломолочный 5% – 200 г
- соль, перец, любимые специи.
Способ приготовления:
1. Кабачок и морковь нарезать тоненькими слайсами.
2. Выложить на пергамент.
3. Добавить любимую зелень.
4. Из яиц и специй сделать заливку.
5. Добавляем к кабачку с морковью.
6. Сверху выложить творог кисломолочный.
7. Посыпать тертым твердым сыром.
8. Отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.
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