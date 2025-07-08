Из сезонных кабачков можно приготовить много разнообразных блюд. Это и легкие закуски, и сытные варианты обеда или ужина. Например, отличным решением будет сделать элементарную бюджетную запеканку, которой хватит на всю семью.

Идея приготовления кабачковой запеканки с творогом опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Блюдо будет в духовке максимум 30 минут.

Ингредиенты:

кабачки – 200 г

морковь – 150 г

яйца куриные – 4 шт.

сыр твердый – 50 г

творог кисломолочный 5% – 200 г

соль, перец, любимые специи.

Способ приготовления:

1. Кабачок и морковь нарезать тоненькими слайсами.

2. Выложить на пергамент.

3. Добавить любимую зелень.

4. Из яиц и специй сделать заливку.

5. Добавляем к кабачку с морковью.

6. Сверху выложить творог кисломолочный.

7. Посыпать тертым твердым сыром.

8. Отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.

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