Простой запеченный картофель может легко стать полноценным блюдом, если приготовить его немного по-другому. Картошка-гармошка с салом – это сытный и ароматный вариант для обеда или ужина. Она выглядит эффектно, но готовится без сложных шагов. Все, что нужно – несколько ингредиентов и духовка. Результат получается сочным внутри и румяным снаружи.

Идея приготовления картофеля-гармошки с салом в духовке опубликована на странице фудблогера vivien kab в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 6-8 шт. (среднего размера)

сало или бекон – 150-200 г

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Хорошо вымойте картофель, при необходимости очистите или оставьте кожуру.

2. Сделайте на каждой картофелине глубокие надрезы, но не прорезайте до конца, чтобы она держала форму.

3. Нарежьте сало или бекон тонкими ломтиками.

4. Вложите их в каждый надрез, чтобы картофель равномерно пропитался во время запекания.

5. Посолите и поперчите сверху.

6. Заверните каждую картофелину в фольгу и выложите на противень.

7. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте примерно 30 минут.

8. После этого осторожно разверните фольгу и верните картофель в духовку еще на 25-30 минут. За это время он подрумянится и станет аппетитным.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: