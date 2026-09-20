Картофель по-охотничьи с колбасками: простое блюдо для всей семьи

Картофель по-охотничьи – простое домашнее блюдо, которое можно приготовить на обычной сковороде. Румяный картофель хорошо сочетается с охотничьими колбасками, овощами и кетчупом. В результате получается сытное блюдо с насыщенным вкусом, для которого не нужны сложные ингредиенты. Приготовление занимает около 45 минут.

Идея приготовления картофеля по-охотничьи опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 800 г

охотничьи колбаски – 300 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

сладкий перец – 2 шт.

растительное масло – 35 г

кетчуп – 3-4 ст. л.

соль – по вкусу

смесь специй для картофеля – по вкусу

свежая зелень – для подачи

маринованные огурцы – по желанию

Способ приготовления:

1. Картофель очистите, промойте и нарежьте небольшими дольками. Разогрейте сковороду, добавьте часть масла и выложите картофель.

2. Сразу посолите и обжаривайте на огне, периодически перемешивая, пока кусочки не станут румяными и полностью не приготовятся. Готовый картофель переложите на отдельную тарелку.

3. В ту же сковороду добавьте ещё немного масла. Лук нарежьте, морковь натрите или нарежьте небольшими кусочками, а сладкий перец очистите от семян и нарежьте полосками.

4. Выложите овощи на сковороду и готовьте на умеренном огне примерно 7–8 минут, время от времени перемешивая.

5. Охотничьи колбаски нарежьте кружочками или небольшими кусочками и добавьте к овощам. Обжаривайте всё вместе ещё около 6 минут, чтобы колбаски хорошо подрумянились.

6. Затем добавьте кетчуп и перемешайте все ингредиенты. Продолжайте готовить еще 3–4 минуты, чтобы соус равномерно распределился между овощами и колбасками.

7. Верните в сковороду обжаренный картофель. Добавьте смесь специй для картофеля и аккуратно перемешайте, чтобы не разломать кусочки. Готовьте всё вместе ещё примерно 5 минут.

8. По желанию на этом этапе можно добавить маринованные огурцы. Нарежьте их небольшими кусочками и перемешайте с картофелем. Они придадут блюду приятную кислинку и хорошо сочетаются с копченым вкусом колбасок.

9. Выключите огонь, посыпьте картофель по-охотничьи свежей зеленью и сразу подавайте к столу.

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