Картофель – самый простой овощ в приготовлении. Готовить из него можно вкусное пюре, а также жаркое. Еще из картофеля получится очень вкусная запеканка, зразы, пирожки, супы. Стоит отметить, что картофель можно просто вкусно запечь, пожарить или сверить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с салом на мангале.

Ингредиенты:

картофель 1 кг.

говядина 600 г.

лук 4 шт.

соль, перец, копченая паприка, приправа к картофелю и сушеный чеснок — по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель нарежьте кружочками толщиной примерно 1 см. Лук также нарезаю кружочками. Сало режу кусочками.

2. Картофель, лук и сало по отдельности приправьте специями. Затем по очереди нанизывайте все на шампуры и готовьте примерно 45-50 минут.

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