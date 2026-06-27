Картофель с салом на мангале: делимся рецептом вкусного блюда
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Картофель – самый простой овощ в приготовлении. Готовить из него можно вкусное пюре, а также жаркое. Еще из картофеля получится очень вкусная запеканка, зразы, пирожки, супы. Стоит отметить, что картофель можно просто вкусно запечь, пожарить или сверить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с салом на мангале.
Ингредиенты:
- картофель 1 кг.
- говядина 600 г.
- лук 4 шт.
- соль, перец, копченая паприка, приправа к картофелю и сушеный чеснок — по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель нарежьте кружочками толщиной примерно 1 см. Лук также нарезаю кружочками. Сало режу кусочками.
2. Картофель, лук и сало по отдельности приправьте специями. Затем по очереди нанизывайте все на шампуры и готовьте примерно 45-50 минут.
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