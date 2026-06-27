Картофель с салом на мангале: делимся рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
303
Картофель с салом на мангале: делимся рецептом вкусного блюда
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Картофель – самый простой овощ в приготовлении. Готовить из него можно вкусное пюре, а также жаркое. Еще из картофеля получится очень вкусная запеканка, зразы, пирожки, супы. Стоит отметить, что картофель можно просто вкусно запечь, пожарить или сверить.

Картофель с салом на мангале: делимся рецептом вкусного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного картофеля с салом на мангале.

Ингредиенты:

  • картофель 1 кг.
  • говядина 600 г.
  • лук  4 шт.
  • соль, перец, копченая паприка, приправа к картофелю и сушеный чеснок — по вкусу

Способ приготовления: 

1. Картофель нарежьте кружочками толщиной примерно 1 см. Лук также нарезаю кружочками. Сало режу кусочками.

Картофель с салом на мангале: делимся рецептом вкусного блюда

2. Картофель, лук и сало по отдельности приправьте специями. Затем по очереди нанизывайте все на шампуры и готовьте примерно 45-50 минут.

Картофель с салом на мангале: делимся рецептом вкусного блюда

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