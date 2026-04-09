Картофель можно очень вкусно приготовить на сковородке в сливочном соусе. Добавьте бекон, а также много сыра. Блюдо идеального подойдет для сытного обеда.

Идея приготовления вкусного картофеля в сливочном соусе на обед опубликована на странице фудблогера magic unicorn justice в Instagram.

Ингредиенты (4 порции):

картофель – 1 кг.

бекон – 150 г

плавленый сыр – 80 г

сливки – 150 г

красный чеддер – 60-70 г

сухой чеснок – 1 ч.л.

сухой лук – 1 ч.л.

черный перец – по вкусу

зелень для подачи

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать средними кусочками.

2. Отварить до готовности в подсоленной воде.

3. Бекон нарезать не очень мелко.

4. Обжарить на сухой сковородке до легкой золотистости.

5. К обжаренному бекону добавить отварной картофель и поджариваем вместе еще 5-7 мин. до легкой золотистости картофеля.

6. Теперь добавить плавленый сыр (в тубе или ванночке), сливки 33% и специи.

7. Перемешать до однородности.

8. Посыпать чедером и накрыть крышкой до расплавления.

9. Посыпать зеленью и подавать.

