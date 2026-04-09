Картофель в сливочном соусе с беконом на обед: как приготовить
Картофель можно очень вкусно приготовить на сковородке в сливочном соусе. Добавьте бекон, а также много сыра. Блюдо идеального подойдет для сытного обеда.
Идея приготовления вкусного картофеля в сливочном соусе на обед опубликована на странице фудблогера magic unicorn justice в Instagram.
Ингредиенты (4 порции):
- картофель – 1 кг.
- бекон – 150 г
- плавленый сыр – 80 г
- сливки – 150 г
- красный чеддер – 60-70 г
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- сухой лук – 1 ч.л.
- черный перец – по вкусу
- зелень для подачи
Способ приготовления:
1. Картофель нарезать средними кусочками.
2. Отварить до готовности в подсоленной воде.
3. Бекон нарезать не очень мелко.
4. Обжарить на сухой сковородке до легкой золотистости.
5. К обжаренному бекону добавить отварной картофель и поджариваем вместе еще 5-7 мин. до легкой золотистости картофеля.
6. Теперь добавить плавленый сыр (в тубе или ванночке), сливки 33% и специи.
7. Перемешать до однородности.
8. Посыпать чедером и накрыть крышкой до расплавления.
9. Посыпать зеленью и подавать.
