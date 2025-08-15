Картофельно-мясная домашняя колбаса: рецепт оригинального мясного блюда для праздничного стола
Домашняя колбаса – лучшее блюдо для домашнего застолья. Чаще всего ее готовят на большие праздники. В классическом варианте блюдо готовится из мяса, с салом, чесноком и специями. Но, если к мясу добавить картофель и жаренный лук, блюдо станет еще вкуснее.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной, ароматной и сытной картофельной колбасы.
Ингредиенты:
- 1 кг очищенного картофеля
- 100 г лука
- 350 г мясной подчеревины
- 100 г копченого бекона
- 300 г лука для зажарки
- 100 г сливок (30%)
- специи к картофелю
- 2 метра кишки
Способ приготовления:
1. Мясо немного поджарьте, нарежьте мелко и обжарьте на сковороде. Для более насыщенного аромата добавьте копченый бекон и почти сразу – нарезанный лук. Жарьте до легкой румяности лука. Вместо бекона можно взять больше мяса.
2. Сырой картофель вместе с 1 свежей луковицей можно натереть на терке, пропустить через мясорубку или даже перебить блендером. Но осторожно, чтобы не получилось смузи.
3. К картофелю сразу добавьте сливки (или домашнюю сметану), а также пачку приправы к картофелю. Все тщательно перемешайте и наполните кишку. Наполнять надо не более чем наполовину, чтобы колбаса не лопнула во время приготовления! Края кишки завязывайте узелками, а саму колбаску протыкайте в нескольких местах шпажкой.
4. Переложите на противень, добавьте немного воды и запекайте в духовке при 175-180С с обеих сторон до румяности (всего около 40 минут).
Есть вкусно как горячей, так и холодной!
