Картофельно-мясная домашняя колбаса: рецепт оригинального мясного блюда для праздничного стола

Домашняя колбаса – лучшее блюдо для домашнего застолья. Чаще всего ее готовят на большие праздники. В классическом варианте блюдо готовится из мяса, с салом, чесноком и специями. Но, если к мясу добавить картофель и жаренный лук, блюдо станет еще вкуснее.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной, ароматной и сытной картофельной колбасы.

Ингредиенты:

1 кг очищенного картофеля

100 г лука

350 г мясной подчеревины

100 г копченого бекона

300 г лука для зажарки

100 г сливок (30%)

специи к картофелю

2 метра кишки

Способ приготовления:

1. Мясо немного поджарьте, нарежьте мелко и обжарьте на сковороде. Для более насыщенного аромата добавьте копченый бекон и почти сразу – нарезанный лук. Жарьте до легкой румяности лука. Вместо бекона можно взять больше мяса.

2. Сырой картофель вместе с 1 свежей луковицей можно натереть на терке, пропустить через мясорубку или даже перебить блендером. Но осторожно, чтобы не получилось смузи.

3. К картофелю сразу добавьте сливки (или домашнюю сметану), а также пачку приправы к картофелю. Все тщательно перемешайте и наполните кишку. Наполнять надо не более чем наполовину, чтобы колбаса не лопнула во время приготовления! Края кишки завязывайте узелками, а саму колбаску протыкайте в нескольких местах шпажкой.

4. Переложите на противень, добавьте немного воды и запекайте в духовке при 175-180С с обеих сторон до румяности (всего около 40 минут).

Есть вкусно как горячей, так и холодной!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: