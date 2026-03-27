Картофельное пюре – самое простое блюдо из картофеля. Для того, чтобы оно было без комочков, кулинары советуют его взбить миксером и обязательно добавьте масло сливочное и горячее моколо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и нежного картофельного пюре.

Ингредиенты:

800 г очищенного картофеля

1/2 ст.л. соли (у меня морская)

30-40 г масла

200-250 г горячего молока

зелень

Способ приготовления:

1. Порежьте и отварите картофель, слейте воду.

2. Разомните картофель, добавьте масло и влейте молоко, снова разомните и после взбейте миксером.

Перед подачей присыпьте зеленью!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: