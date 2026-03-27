Все рецепты
Картофельное пюре без комочков: делимся рецептом и рассказываем, как правильно готовить
Картофельное пюре – самое простое блюдо из картофеля. Для того, чтобы оно было без комочков, кулинары советуют его взбить миксером и обязательно добавьте масло сливочное и горячее моколо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и нежного картофельного пюре.
Ингредиенты:
- 800 г очищенного картофеля
- 1/2 ст.л. соли (у меня морская)
- 30-40 г масла
- 200-250 г горячего молока
- зелень
Способ приготовления:
1. Порежьте и отварите картофель, слейте воду.
2. Разомните картофель, добавьте масло и влейте молоко, снова разомните и после взбейте миксером.
Перед подачей присыпьте зеленью!
