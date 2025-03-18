На вкус картофельного пюре во многом оказывает влияние консиситенция. Если есть комочки или цельные кусочки – блюдо не будет удачным. Поэтому для того, чтобы достичь нежной и однородной текстуры, следует воспользоваться следующим методом.

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Идея приготовления идеального картофельного пюре опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Для того чтобы достичь идеальной консистенции, вам понадобится обычный миксер.

Ингредиенты:

отварной картофель

сливочное масло

теплое молоко

соль

Способ приготовления:

1. Добавить к отварному картофелю молоко и масло.

2. Взбить миксером.

3. Масса должна быть однородной.

4. Если хотите еще более шелковистую текстуру, перетрите дополнительно через сито.

5. Всего несколько минут – и на столе идеально нежное пюре без комочков.

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