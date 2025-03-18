Картофельное пюре будет очень пышным и нежным: в чем секрет идеального результата

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
399
Картофельное пюре будет очень пышным и нежным: в чем секрет идеального результата

На вкус картофельного пюре во многом оказывает влияние консиситенция. Если есть комочки или цельные кусочки – блюдо не будет удачным. Поэтому для того, чтобы достичь нежной и однородной текстуры, следует воспользоваться следующим методом.

Видео дня

Идея приготовления идеального картофельного пюре опубликована на странице фудблогера Виктории Королевской (korolivska1) в Instagram. Для того чтобы достичь идеальной консистенции, вам понадобится обычный миксер.

Картофельное пюре будет очень пышным и нежным: в чем секрет идеального результата

Ингредиенты:

  • отварной картофель
  • сливочное масло
  • теплое молоко
  • соль

Способ приготовления:

Картофельное пюре будет очень пышным и нежным: в чем секрет идеального результата

1. Добавить к отварному картофелю молоко и масло.

Картофельное пюре будет очень пышным и нежным: в чем секрет идеального результата

2. Взбить миксером.

3. Масса должна быть однородной.

Картофельное пюре будет очень пышным и нежным: в чем секрет идеального результата

4. Если хотите еще более шелковистую текстуру, перетрите дополнительно через сито.

5. Всего несколько минут – и на столе идеально нежное пюре без комочков.

Картофельное пюре будет очень пышным и нежным: в чем секрет идеального результата

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты