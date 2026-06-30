Самое простое и сытное блюдо из картофеля – зразы. Готовить их можно с разными начинками – мясной фарш, рыба, грибы, капуста.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных зраз, которые очень просто готовятся.

Ингредиенты:

сардины 1 банка

яйца (вареные) 2 шт.

специи: соль, перец по вкусу

Основа:

картофель 1 кг

яйцо (сырое) 1 шт.

специи: соль, перец, сушеный чеснок по вкусу

мука 3-4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сначала приготовим начинку: выложите сардины в тарелку, предварительно слив масло. Слегка разомните рыбу вилкой, смешайте с яйцами, натертыми на крупной терке, и специями.

2. Тесто: очищенный картофель целиком отварить в подсоленной воде до готовности. Хорошо слить воду. Картофель должен быть полностью сухим. Обсушенный картофель растолочь в пюре. Дать остыть до теплого состояния, время от времени помешивая. Добавить яйцо, специи и перемешать до однородной массы. Добавить муку и перемешать еще раз. Должно получиться однородное тесто, которое хорошо лепится.

3. Рабочую поверхность присыпать мукой. Выложить одинаковые по размеру части картофельного теста. Из каждой формируем кружочек, в середину которого выкладываем немного начинки, соединяем края, формируем зразы по принципу пирожка.

4. Жарим на небольшом количестве разогретого масла на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

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