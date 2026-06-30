Картофельные зразы с оригинальной начинкой: делимся простым рецептом сытного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
285
Картофельные зразы с оригинальной начинкой: делимся простым рецептом сытного блюда для перекуса
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Самое простое и сытное блюдо из картофеля – зразы. Готовить их можно с разными начинками – мясной фарш, рыба, грибы, капуста.

Картофельные зразы с оригинальной начинкой: делимся простым рецептом сытного блюда для перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных зраз, которые очень просто готовятся. 

Ингредиенты: 

  • сардины 1 банка
  • яйца (вареные) 2 шт.
  • специи: соль, перец  по вкусу

Основа:

  • картофель 1 кг
  • яйцо (сырое) 1 шт.
  • специи: соль, перец, сушеный чеснок по вкусу
  • мука 3-4 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Сначала приготовим начинку: выложите сардины в тарелку, предварительно слив масло. Слегка разомните рыбу вилкой, смешайте с яйцами, натертыми на крупной терке, и специями.

Картофельные зразы с оригинальной начинкой: делимся простым рецептом сытного блюда для перекуса

2. Тесто: очищенный картофель целиком отварить в подсоленной воде до готовности. Хорошо слить воду. Картофель должен быть полностью сухим. Обсушенный картофель растолочь в пюре. Дать остыть до теплого состояния, время от времени помешивая. Добавить яйцо, специи и перемешать до однородной массы. Добавить муку и перемешать еще раз. Должно получиться однородное тесто, которое хорошо лепится.

Картофельные зразы с оригинальной начинкой: делимся простым рецептом сытного блюда для перекуса

3. Рабочую поверхность присыпать мукой. Выложить одинаковые по размеру части картофельного теста. Из каждой формируем кружочек, в середину которого выкладываем немного начинки, соединяем края, формируем зразы по принципу пирожка.

Картофельные зразы с оригинальной начинкой: делимся простым рецептом сытного блюда для перекуса

4. Жарим на небольшом количестве разогретого масла на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. 

Картофельные зразы с оригинальной начинкой: делимся простым рецептом сытного блюда для перекуса

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