Картофельные зразы с оригинальной начинкой: делимся простым рецептом сытного блюда для перекуса
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Самое простое и сытное блюдо из картофеля – зразы. Готовить их можно с разными начинками – мясной фарш, рыба, грибы, капуста.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных зраз, которые очень просто готовятся.
Ингредиенты:
- сардины 1 банка
- яйца (вареные) 2 шт.
- специи: соль, перец по вкусу
Основа:
- картофель 1 кг
- яйцо (сырое) 1 шт.
- специи: соль, перец, сушеный чеснок по вкусу
- мука 3-4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Сначала приготовим начинку: выложите сардины в тарелку, предварительно слив масло. Слегка разомните рыбу вилкой, смешайте с яйцами, натертыми на крупной терке, и специями.
2. Тесто: очищенный картофель целиком отварить в подсоленной воде до готовности. Хорошо слить воду. Картофель должен быть полностью сухим. Обсушенный картофель растолочь в пюре. Дать остыть до теплого состояния, время от времени помешивая. Добавить яйцо, специи и перемешать до однородной массы. Добавить муку и перемешать еще раз. Должно получиться однородное тесто, которое хорошо лепится.
3. Рабочую поверхность присыпать мукой. Выложить одинаковые по размеру части картофельного теста. Из каждой формируем кружочек, в середину которого выкладываем немного начинки, соединяем края, формируем зразы по принципу пирожка.
4. Жарим на небольшом количестве разогретого масла на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
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