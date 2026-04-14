Домашние зразы – вкусное, сытное и легкое в приготовлении блюдо, основа которого – картофельное тесто. А вот начинка может быть любой – сыр, капуста, грибы, мясной фарш.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных зраз с вкусной рыбной начинкой.

Начинка:

сардины 1 б.

яйца (вареные) 2 шт.

специи: соль, перец по вкусу

Основа:

картофель 1 кг

яйцо (сырое) 1 шт.

специи: соль, перец, сушеный чеснок по вкусу

мука 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Сардины слегка разомните, смешайте с потертыми на крупную терку яйцами и специями.

2. Тесто: сварите картофель, разомните, добавьте яйцо, специи и вымешайте до однородной массы. Добавьте муку и вымешайте еще раз. Должно получиться однородное тесто, которое хорошо лепится.

3. Рабочую поверхность посыпать мукой. Выложите одинакового размера части картофельного теста. С каждой делаем как бы кружочек в середину которого выкладываем немного начинки, соединяем края, формируем зразы по принципу пирожка. Жарим на небольшом количестве разогретого масла на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Подавайте горячими, со сметаной!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: