Картофельные зразы с вкусной начинкой: рецепт сытного блюда для всей семьи
Домашние зразы – вкусное, сытное и легкое в приготовлении блюдо, основа которого – картофельное тесто. А вот начинка может быть любой – сыр, капуста, грибы, мясной фарш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных зраз с вкусной рыбной начинкой.
Начинка:
- сардины 1 б.
- яйца (вареные) 2 шт.
- специи: соль, перец по вкусу
Основа:
- картофель 1 кг
- яйцо (сырое) 1 шт.
- специи: соль, перец, сушеный чеснок по вкусу
- мука 3-4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Сардины слегка разомните, смешайте с потертыми на крупную терку яйцами и специями.
2. Тесто: сварите картофель, разомните, добавьте яйцо, специи и вымешайте до однородной массы. Добавьте муку и вымешайте еще раз. Должно получиться однородное тесто, которое хорошо лепится.
3. Рабочую поверхность посыпать мукой. Выложите одинакового размера части картофельного теста. С каждой делаем как бы кружочек в середину которого выкладываем немного начинки, соединяем края, формируем зразы по принципу пирожка. Жарим на небольшом количестве разогретого масла на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Подавайте горячими, со сметаной!
