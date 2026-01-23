Картофельный гратен в духовке: делимся рецептом блюда для сытного обеда или ужина
Гратен – запеченный картофель под соусом. Такое блюдо прекрасно подходит для сытного обеда или ужина. К тому же, оно достаточно сытное и не требует много времени.
Идея приготовления картофельного гратена в духовке опубликована на странице фудблогера 0.babenko в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 10 шт.
- сливки 26% – 300 мл.
- молоко 3,2% – 150 мл.
- чеснок – 2-3 зубчика или порошковый
- соль, перец, мускатный орех – по вкусу
- твердый сыр (пармезан/грюйер/эмменталь) – 120–150 г
- сливочное масло – 40 г
Способ приготовления:
1. Картофель очистить и нарезать очень тонкими ломтиками.
2. Для соуса соединить сливки, молоко, измельченный чеснок, соль и специи. Довести до первых пузырьков (не кипятить).
3. Выложить картофель, залить соусом (не переливать). Добавьте сверху сливочное масло.
4. По желанию добавить часть сыра сразу. Накрыть фольгой.
5. Запекать 160°C 1,5 часа.
6. Снять фольгу, щедро посыпать сыром и допечь еще 7-10 минут до румяной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: