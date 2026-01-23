Гратен – запеченный картофель под соусом. Такое блюдо прекрасно подходит для сытного обеда или ужина. К тому же, оно достаточно сытное и не требует много времени.

Идея приготовления картофельного гратена в духовке опубликована на странице фудблогера 0.babenko в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 10 шт.

сливки 26% – 300 мл.

молоко 3,2% – 150 мл.

чеснок – 2-3 зубчика или порошковый

соль, перец, мускатный орех – по вкусу

твердый сыр (пармезан/грюйер/эмменталь) – 120–150 г

сливочное масло – 40 г

Способ приготовления:

1. Картофель очистить и нарезать очень тонкими ломтиками.

2. Для соуса соединить сливки, молоко, измельченный чеснок, соль и специи. Довести до первых пузырьков (не кипятить).

3. Выложить картофель, залить соусом (не переливать). Добавьте сверху сливочное масло.

4. По желанию добавить часть сыра сразу. Накрыть фольгой.

5. Запекать 160°C 1,5 часа.

6. Снять фольгу, щедро посыпать сыром и допечь еще 7-10 минут до румяной корочки.

