Картошка с лисичками и вкусным сливочным соусом: рецепт блюда для обеда и ужина
Вареный картофель с грибами – отличное блюдо для сытного обеда и ужина. Стоит отметить, что эти два продукта можно как варить, так и просто пожарить, стушить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного картофеля жареными лисичками и соусом.
Ингредиенты:
- картофель 8 шт.
- лисички 300 г
- сметана 2-3 ст. л
- сливки 100 г
- зелёный лук
- чеснок 2 зубчика
- укроп
- соль, перец по вкусу
- растительное масло 2-3 ст. л
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. Картофель варим до готовности.
2. Лисички промываем. На разогретую сковороду добавляем масло и кусочек сливочного масла, измельченный чеснок, соль и лисички, жарим 15 минут на большом огне, периодически помешивая.
3. Для соуса: на разогретую сковороду добавляем масло, сливочное масло, измельченный зеленый лук, жарим несколько минут, затем добавляем теплую сметану и сливки, жарим 2-3 минуты, в конце добавляем измельченный укроп, соль и перец.
Отваренный картофель добавляем к соусу, перемешиваем и выкладываем на тарелку, сверху выкладываем жареные лисички!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: