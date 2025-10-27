Вареный картофель с грибами – отличное блюдо для сытного обеда и ужина. Стоит отметить, что эти два продукта можно как варить, так и просто пожарить, стушить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного картофеля жареными лисичками и соусом.

Ингредиенты:

картофель 8 шт.

лисички 300 г

сметана 2-3 ст. л

сливки 100 г

зелёный лук

чеснок 2 зубчика

укроп

соль, перец по вкусу

растительное масло 2-3 ст. л

сливочное масло

Способ приготовления:

1. Картофель варим до готовности.

2. Лисички промываем. На разогретую сковороду добавляем масло и кусочек сливочного масла, измельченный чеснок, соль и лисички, жарим 15 минут на большом огне, периодически помешивая.

3. Для соуса: на разогретую сковороду добавляем масло, сливочное масло, измельченный зеленый лук, жарим несколько минут, затем добавляем теплую сметану и сливки, жарим 2-3 минуты, в конце добавляем измельченный укроп, соль и перец.

Отваренный картофель добавляем к соусу, перемешиваем и выкладываем на тарелку, сверху выкладываем жареные лисички!

