Картошка с лисичками и вкусным сливочным соусом: рецепт блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
60
Картошка с лисичками и вкусным сливочным соусом: рецепт блюда для обеда и ужина

Вареный картофель с грибами – отличное блюдо для сытного обеда и ужина. Стоит отметить, что эти два продукта можно как варить, так и просто пожарить, стушить.

Картошка с лисичками и вкусным сливочным соусом: рецепт блюда для обеда и ужина

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного картофеля жареными лисичками и соусом. 

Картошка с лисичками и вкусным сливочным соусом: рецепт блюда для обеда и ужина

Ингредиенты:

  • картофель 8 шт.
  • лисички 300 г
  • сметана 2-3 ст. л
  • сливки 100 г
  • зелёный лук
  • чеснок 2 зубчика
  • укроп
  • соль, перец по вкусу
  • растительное масло 2-3 ст. л
  • сливочное масло

Способ приготовления: 

1. Картофель варим до готовности.

Картошка с лисичками и вкусным сливочным соусом: рецепт блюда для обеда и ужина

2. Лисички промываем. На разогретую сковороду добавляем масло и кусочек сливочного масла, измельченный чеснок, соль и лисички, жарим 15 минут на большом огне, периодически помешивая.

Картошка с лисичками и вкусным сливочным соусом: рецепт блюда для обеда и ужина

3. Для соуса: на разогретую сковороду добавляем масло, сливочное масло, измельченный зеленый лук, жарим несколько минут, затем добавляем теплую сметану и сливки, жарим 2-3 минуты, в конце добавляем измельченный укроп, соль и перец.

Картошка с лисичками и вкусным сливочным соусом: рецепт блюда для обеда и ужина

Отваренный картофель добавляем к соусу, перемешиваем и выкладываем на тарелку, сверху выкладываем жареные лисички!

Картошка с лисичками и вкусным сливочным соусом: рецепт блюда для обеда и ужина

