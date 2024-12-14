"Мимоза" – настолько с популярным новогодним салатом, как оливье и "Шуба". Он не только красиво выглядит, но и абсолютно всем. А для его приготовления не понадобятся дорогостоящие продукты.

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Как приготовить салат "Мимоза" точно знает фудблогер с ником trokhlib_liliya. В TikTok она рассказала его рецепт с секретным ингредиентом, идеально заменяющим сардины.

Ингредиенты

Картофель – 2 шт

Тунец – 2 банка

Лук маринованный – 1 шт

Плавленые сырки – 3 шт.

Морковь – 2 шт

Яйца – 5 шт

Майонез

Ингредиенты для маринованного лука

Соль – 1 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Уксус – 2 ч.л.

кипяток

Способ приготовления

1. Яйца отвариваем до готовности.

2. Овощи отвариваем в кастрюле, пароварке или запекаем до готовности.

3. С тунца сливаем лишнюю жидкость и разминаем вилкой.

4. Лук маринуем.

5. Все овощи натираем на терке.

6. Выкладываем салат слоями, каждый из которых перемазываем майонезом. Порядок слоев: картофель – тунец – маринованный лук – плавленые сырки – морковь. Последний слой – майонез.

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