Классический салат "Мимоза" с секретным ингредиентом: чем заменить сардины
"Мимоза" – настолько с популярным новогодним салатом, как оливье и "Шуба". Он не только красиво выглядит, но и абсолютно всем. А для его приготовления не понадобятся дорогостоящие продукты.
Как приготовить салат "Мимоза" точно знает фудблогер с ником trokhlib_liliya. В TikTok она рассказала его рецепт с секретным ингредиентом, идеально заменяющим сардины.
Ингредиенты
- Картофель – 2 шт
- Тунец – 2 банка
- Лук маринованный – 1 шт
- Плавленые сырки – 3 шт.
- Морковь – 2 шт
- Яйца – 5 шт
- Майонез
Ингредиенты для маринованного лука
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Уксус – 2 ч.л.
- кипяток
Способ приготовления
1. Яйца отвариваем до готовности.
2. Овощи отвариваем в кастрюле, пароварке или запекаем до готовности.
3. С тунца сливаем лишнюю жидкость и разминаем вилкой.
4. Лук маринуем.
5. Все овощи натираем на терке.
6. Выкладываем салат слоями, каждый из которых перемазываем майонезом. Порядок слоев: картофель – тунец – маринованный лук – плавленые сырки – морковь. Последний слой – майонез.
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