Классический салат "Мимоза" с секретным ингредиентом: чем заменить сардины

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
552
Готовый салат

"Мимоза" – настолько с популярным новогодним салатом, как оливье и "Шуба". Он не только красиво выглядит, но и абсолютно всем. А для его приготовления не понадобятся дорогостоящие продукты.

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Как приготовить салат "Мимоза" точно знает фудблогер с ником trokhlib_liliya. В TikTok она рассказала его рецепт с секретным ингредиентом, идеально заменяющим сардины.

Классический салат ''Мимоза'' с секретным ингредиентом: чем заменить сардины

Ингредиенты

  • Картофель – 2 шт
  • Тунец – 2 банка
  • Лук маринованный – 1 шт
  • Плавленые сырки – 3 шт.
  • Морковь – 2 шт
  • Яйца – 5 шт
  • Майонез

Ингредиенты для маринованного лука

  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар – 1 ч.л.
  • Уксус – 2 ч.л.
  • кипяток

Способ приготовления

1. Яйца отвариваем до готовности.

2. Овощи отвариваем в кастрюле, пароварке или запекаем до готовности.

Классический салат ''Мимоза'' с секретным ингредиентом: чем заменить сардины

3. С тунца сливаем лишнюю жидкость и разминаем вилкой.

4. Лук маринуем.

Классический салат ''Мимоза'' с секретным ингредиентом: чем заменить сардины

5. Все овощи натираем на терке.

6. Выкладываем салат слоями, каждый из которых перемазываем майонезом. Порядок слоев: картофель – тунец – маринованный лук – плавленые сырки – морковь. Последний слой – майонез.

Классический салат ''Мимоза'' с секретным ингредиентом: чем заменить сардины

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