Клубничный тирамису: рецепт самого летнего десерта без выпечки
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Летом лучше всего готовить легкие десерты без выпечки. А свежести десерту придадут ягоды, например, клубника. Идеальным вариантом будет тирамису.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного клубничного тирамису, который готовится очень просто.
Ингредиенты:
- Клубника 500 г
- Печенье "Савоярди" 1 упаковка
- Холодные сливки 33% 250 г
- Сырный крем 250 г
- Сахарная пудра 60-70 г
Способ приготовления:
1. К холодным сливкам добавляем творог и сахарную пудру, взбиваем до образования устойчивой консистенции.
2. Клубнику измельчаем блендером.
3. Застеляем форму пленкой и выкладываем клубнику, нарезанную кольцами, затем каждое печенье обмакиваем в клубнику и выкладываем в форму, далее крем и так поочередно.
Оставляем в холодильнике, чтобы настоялся!
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