Летом лучше всего готовить легкие десерты без выпечки. А свежести десерту придадут ягоды, например, клубника. Идеальным вариантом будет тирамису.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного клубничного тирамису, который готовится очень просто.

Ингредиенты:

Клубника 500 г

Печенье "Савоярди" 1 упаковка

Холодные сливки 33% 250 г

Сырный крем 250 г

Сахарная пудра 60-70 г

Способ приготовления:

1. К холодным сливкам добавляем творог и сахарную пудру, взбиваем до образования устойчивой консистенции.

2. Клубнику измельчаем блендером.

3. Застеляем форму пленкой и выкладываем клубнику, нарезанную кольцами, затем каждое печенье обмакиваем в клубнику и выкладываем в форму, далее крем и так поочередно.

Оставляем в холодильнике, чтобы настоялся!

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