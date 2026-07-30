Клубничный тирамису: рецепт самого летнего десерта без выпечки

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт десерта
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Летом лучше всего готовить легкие десерты без выпечки. А свежести десерту придадут ягоды, например, клубника. Идеальным вариантом будет тирамису.

Клубничный десерт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного клубничного тирамису, который готовится очень просто.

Ингредиенты: 

  • Клубника 500 г
  • Печенье "Савоярди" 1 упаковка
  • Холодные сливки 33% 250 г
  • Сырный крем 250 г
  • Сахарная пудра 60-70 г

Способ приготовления: 

1. К холодным сливкам добавляем творог и сахарную пудру, взбиваем до образования устойчивой консистенции.

Крем для десерта

2. Клубнику измельчаем блендером.

Ягоды для десерта

3. Застеляем форму пленкой и выкладываем клубнику, нарезанную кольцами, затем каждое печенье обмакиваем в клубнику и выкладываем в форму, далее крем и так поочередно.

Приготовление десерта

Оставляем в холодильнике, чтобы настоялся!

Готовый десерт

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