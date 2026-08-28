Консервированные помидоры половинками на зиму: делимся рецептом идеальной закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
180
Рецепт консервированных помидоров
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Консервированные помидоры – самая простая и вкусная зимняя закуска. Готовить их можно с разными маринадами, добавляя горчицу, чеснок, лук, даже свеклу.

Как приготовить вкусные помидоры на зиму

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, консервированных помидоров половинками на зиму.

Ингредиенты:

  • Помидоры сколько поместится
  • Лук 0,5-1 шт. (лука можно класть много, он получается очень вкусным)
  • Перец горошком 3-4 шт.
  • Лавровый лис 1 шт.
  • Гвоздика 1 шт.
  • Чеснок 2-3 зуб.
  • Петрушка 2-3 веточки

Для маринада на 1 л воды:

  • Соль 2 ч. л.
  • Сахар 6 ч. л.
  • Уксус 4 ч. л.

Способ приготовления:

1. Помидоры разрезаем пополам, в чистую банку выкладываем перец, лавровый лист, гвоздику, чеснок, лук, петрушку.

Помидоры с зеленью

2. Плотно укладываем помидоры (между ними еще немного лука), заливаем кипятком, накрываем крышками и оставляем на 25 минут.

Сколько готовить помидоры

3. Сливаем воду в кастрюлю, добавляем соль, сахар, уксус, доводим до кипения, провариваем 2-3 минуты, заливаем помидоры, закрываем крышками, переворачиваем банки, укутываем и оставляем до полного остывания.

Готовые помидоры

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