Консервированные помидоры половинками на зиму: делимся рецептом идеальной закуски
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Консервированные помидоры – самая простая и вкусная зимняя закуска. Готовить их можно с разными маринадами, добавляя горчицу, чеснок, лук, даже свеклу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, консервированных помидоров половинками на зиму.
Ингредиенты:
- Помидоры сколько поместится
- Лук 0,5-1 шт. (лука можно класть много, он получается очень вкусным)
- Перец горошком 3-4 шт.
- Лавровый лис 1 шт.
- Гвоздика 1 шт.
- Чеснок 2-3 зуб.
- Петрушка 2-3 веточки
Для маринада на 1 л воды:
- Соль 2 ч. л.
- Сахар 6 ч. л.
- Уксус 4 ч. л.
Способ приготовления:
1. Помидоры разрезаем пополам, в чистую банку выкладываем перец, лавровый лист, гвоздику, чеснок, лук, петрушку.
2. Плотно укладываем помидоры (между ними еще немного лука), заливаем кипятком, накрываем крышками и оставляем на 25 минут.
3. Сливаем воду в кастрюлю, добавляем соль, сахар, уксус, доводим до кипения, провариваем 2-3 минуты, заливаем помидоры, закрываем крышками, переворачиваем банки, укутываем и оставляем до полного остывания.
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