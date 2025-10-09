Консервированный болгарский перец на зиму в маринаде: делимся рецептом закуски

Сладкий перец лучше всего есть в сыром виде, в таком виде он самый полезный. Еще его можно очень вкусно законсервировать со специями, луком, медом. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного консервированного сладкого перца. 

Ингредиенты: 

  • перец 

Маринад:

  • 1 ст. воды 
  • 1 ст. масла
  • 1 ст. уксуса
  • 1 ст. сахара
  • 4 ст. л. соли (по вкусу)

Способ приготовления: 

1. Перец почистите и порежьте.

2. Маринад: воду смешайте с маслом и сахаром, солью, доведите до кипения, после влейте уксус, лавровый лист и перец горошком. 

3. После в этот маринад всыпьте перец и варите 30 минут на маленьком огне. 

4. Готовый перец с маринадом разложить в банки и законсервируйте.

