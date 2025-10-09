Сладкий перец лучше всего есть в сыром виде, в таком виде он самый полезный. Еще его можно очень вкусно законсервировать со специями, луком, медом.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного консервированного сладкого перца.

Ингредиенты:

перец

Маринад:

1 ст. воды

1 ст. масла

1 ст. уксуса

1 ст. сахара

4 ст. л. соли (по вкусу)

Способ приготовления:

1. Перец почистите и порежьте.

2. Маринад: воду смешайте с маслом и сахаром, солью, доведите до кипения, после влейте уксус, лавровый лист и перец горошком.

3. После в этот маринад всыпьте перец и варите 30 минут на маленьком огне.

4. Готовый перец с маринадом разложить в банки и законсервируйте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: