Консервированный болгарский перец на зиму в маринаде: делимся рецептом закуски
Сладкий перец лучше всего есть в сыром виде, в таком виде он самый полезный. Еще его можно очень вкусно законсервировать со специями, луком, медом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного консервированного сладкого перца.
Ингредиенты:
- перец
Маринад:
- 1 ст. воды
- 1 ст. масла
- 1 ст. уксуса
- 1 ст. сахара
- 4 ст. л. соли (по вкусу)
Способ приготовления:
1. Перец почистите и порежьте.
2. Маринад: воду смешайте с маслом и сахаром, солью, доведите до кипения, после влейте уксус, лавровый лист и перец горошком.
3. После в этот маринад всыпьте перец и варите 30 минут на маленьком огне.
4. Готовый перец с маринадом разложить в банки и законсервируйте.
