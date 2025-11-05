Все рецепты
"Королевская шуба" без сельди: рецепт блюда для новогоднего стола
Самый простой и сытный салат из свеклы – "Шуба". Готовится блюдо в классическом варианте со слабосоленой сельдью, но, если вы не любите такую рыбу, ее можно заменить лососем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Королевской шубы", которая готовится без сельди.
Ингредиенты:
- свекла
- картофель
- майонез
- специи
- лосось слабосоленый
Способ приготовления:
1. Картофель натрите, добавьте майонез.
2. Нарежьте рыбу. Натрите свеклу.
3. Соберите салат слоями, каждый смажьте майонезом.
