Самый простой и сытный салат из свеклы – "Шуба". Готовится блюдо в классическом варианте со слабосоленой сельдью, но, если вы не любите такую рыбу, ее можно заменить лососем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Королевской шубы", которая готовится без сельди.

Ингредиенты:

свекла

картофель

майонез

специи

лосось слабосоленый

Способ приготовления:

1. Картофель натрите, добавьте майонез.

2. Нарежьте рыбу. Натрите свеклу.

3. Соберите салат слоями, каждый смажьте майонезом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: