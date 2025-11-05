"Королевская шуба" без сельди: рецепт блюда для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Кулинария
'Королевская шуба' без сельди: рецепт блюда для новогоднего стола

Самый простой и сытный салат из свеклы – "Шуба". Готовится блюдо в классическом варианте со слабосоленой сельдью, но, если вы не любите такую рыбу, ее можно заменить лососем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Королевской шубы", которая готовится без сельди.

Ингредиенты:

  • свекла
  • картофель
  • майонез
  • специи
  • лосось слабосоленый

Способ приготовления:

1. Картофель натрите, добавьте майонез.

2. Нарежьте рыбу. Натрите свеклу.

3. Соберите салат слоями, каждый смажьте майонезом.

