Королевская "Шуба" с секретным ингредиентом: как приготовить салат по-новому

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Королевская 'Шуба' с секретным ингредиентом: как приготовить салат по-новому

"Шуба" на протяжении многих десятилетий считается одним из самых популярных салатов среди жителей бывшего СССР. Чаще его принято готовить на новогодний стол, где он занимает центральное место из-за своего яркого внешнего вида.

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Как приготовить салат "Шуба" по-новому, в TikTok рассказала фудблогер с ником goodfoodnatalie. Она также добавила один секретный ингредиент, придавший блюду интересный привкус.

Королевская ''Шуба'' с секретным ингредиентом: как приготовить салат по-новому

Ингредиенты

  • Картофель отварной
  • Филе сельди
  • Лук маринованный
  • Яйца отварные
  • Паста из икры
  • Морковь отварная
  • Свекла отварная
  • Майонез

Способ приготовления

1. Яйца и овощи отвариваем до готовности. Овощи можно отварить в кастрюле, но лучше подойдет пароварка. Также их можно запечь в духовке, чтобы сохранить больше вкуса.

2. Все овощи и яйца натираем в отдельные емкости на мелкой терке.

3. На дно глубокой тарелки выкладываем слой отварного картофеля. Сверху покрываем тонким слоем майонеза.

Королевская ''Шуба'' с секретным ингредиентом: как приготовить салат по-новому

4. Выкладываем слой сельди, нарезанной кубиком. Сверху выкладываем маринованный лук и снова тонкий слой майонеза.

5. Отварные яйца смешиваем с пастой из икры. При необходимости можно добавить немного майонеза. Из полученной смеси делаем слой.

6. Выкладываем морковь и слой майонеза.

Королевская ''Шуба'' с секретным ингредиентом: как приготовить салат по-новому

7. Последний слой – свекла, покрытая небольшим количеством майонеза.

8. Отправляем в холодильник для пропитки.

Королевская ''Шуба'' с секретным ингредиентом: как приготовить салат по-новому

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