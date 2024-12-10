"Шуба" на протяжении многих десятилетий считается одним из самых популярных салатов среди жителей бывшего СССР. Чаще его принято готовить на новогодний стол, где он занимает центральное место из-за своего яркого внешнего вида.

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Как приготовить салат "Шуба" по-новому, в TikTok рассказала фудблогер с ником goodfoodnatalie. Она также добавила один секретный ингредиент, придавший блюду интересный привкус.

Ингредиенты

Картофель отварной

Филе сельди

Лук маринованный

Яйца отварные

Паста из икры

Морковь отварная

Свекла отварная

Майонез

Способ приготовления

1. Яйца и овощи отвариваем до готовности. Овощи можно отварить в кастрюле, но лучше подойдет пароварка. Также их можно запечь в духовке, чтобы сохранить больше вкуса.

2. Все овощи и яйца натираем в отдельные емкости на мелкой терке.

3. На дно глубокой тарелки выкладываем слой отварного картофеля. Сверху покрываем тонким слоем майонеза.

4. Выкладываем слой сельди, нарезанной кубиком. Сверху выкладываем маринованный лук и снова тонкий слой майонеза.

5. Отварные яйца смешиваем с пастой из икры. При необходимости можно добавить немного майонеза. Из полученной смеси делаем слой.

6. Выкладываем морковь и слой майонеза.

7. Последний слой – свекла, покрытая небольшим количеством майонеза.

8. Отправляем в холодильник для пропитки.

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