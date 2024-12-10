Королевская "Шуба" с секретным ингредиентом: как приготовить салат по-новому
"Шуба" на протяжении многих десятилетий считается одним из самых популярных салатов среди жителей бывшего СССР. Чаще его принято готовить на новогодний стол, где он занимает центральное место из-за своего яркого внешнего вида.
Как приготовить салат "Шуба" по-новому, в TikTok рассказала фудблогер с ником goodfoodnatalie. Она также добавила один секретный ингредиент, придавший блюду интересный привкус.
Ингредиенты
- Картофель отварной
- Филе сельди
- Лук маринованный
- Яйца отварные
- Паста из икры
- Морковь отварная
- Свекла отварная
- Майонез
Способ приготовления
1. Яйца и овощи отвариваем до готовности. Овощи можно отварить в кастрюле, но лучше подойдет пароварка. Также их можно запечь в духовке, чтобы сохранить больше вкуса.
2. Все овощи и яйца натираем в отдельные емкости на мелкой терке.
3. На дно глубокой тарелки выкладываем слой отварного картофеля. Сверху покрываем тонким слоем майонеза.
4. Выкладываем слой сельди, нарезанной кубиком. Сверху выкладываем маринованный лук и снова тонкий слой майонеза.
5. Отварные яйца смешиваем с пастой из икры. При необходимости можно добавить немного майонеза. Из полученной смеси делаем слой.
6. Выкладываем морковь и слой майонеза.
7. Последний слой – свекла, покрытая небольшим количеством майонеза.
8. Отправляем в холодильник для пропитки.
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