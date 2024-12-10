Королевский салат на новогодний стол: можно выложить веночком. Рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
537
Королевский салат на новогодний стол: можно выложить веночком. Рецепт

На новогодний стол принято подавать разнообразные салаты. Причина не только в их великолепном вкусе и питательности, но и в невероятном виде блюда, что создает настоящее праздничное настроение.

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Вот, например, фудблогер с ником mariiam foodblog в TikTok продемонстрировала рецепт королевского салата, точно никого не оставит равнодушным. А благодаря его составляющим, салат можно легко выложить в форме веночка, который только украсит праздничный стол.

Королевский салат на новогодний стол: можно выложить веночком. Рецепт

Ингредиенты

  • Микс салата
  • Томаты черри
  • Креветки
  • Авокадо
  • Мягкий сыр

Ингредиенты для заправки

  • Оливковое масло
  • Соевый соус
  • Горчица в зернах
  • Сок лимона
  • Мед

Способ приготовления

1. На середину круглой тарелки выкладываем стакан и обкладываем его по кругу листьями салата.

Королевский салат на новогодний стол: можно выложить веночком. Рецепт

2. Сверху выкладываем разрезанные пополам томаты.

3. Креветки обжариваем на сливочном масле, охлаждаем и также выкладываем на салат.

Королевский салат на новогодний стол: можно выложить веночком. Рецепт

4. Выкладываем куски сыра.

5. Для заправки смешиваем все ингредиенты и поливаем салат.

Королевский салат на новогодний стол: можно выложить веночком. Рецепт

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