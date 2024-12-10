Королевский салат на новогодний стол: можно выложить веночком. Рецепт
На новогодний стол принято подавать разнообразные салаты. Причина не только в их великолепном вкусе и питательности, но и в невероятном виде блюда, что создает настоящее праздничное настроение.
Вот, например, фудблогер с ником mariiam foodblog в TikTok продемонстрировала рецепт королевского салата, точно никого не оставит равнодушным. А благодаря его составляющим, салат можно легко выложить в форме веночка, который только украсит праздничный стол.
Ингредиенты
- Микс салата
- Томаты черри
- Креветки
- Авокадо
- Мягкий сыр
Ингредиенты для заправки
- Оливковое масло
- Соевый соус
- Горчица в зернах
- Сок лимона
- Мед
Способ приготовления
1. На середину круглой тарелки выкладываем стакан и обкладываем его по кругу листьями салата.
2. Сверху выкладываем разрезанные пополам томаты.
3. Креветки обжариваем на сливочном масле, охлаждаем и также выкладываем на салат.
4. Выкладываем куски сыра.
5. Для заправки смешиваем все ингредиенты и поливаем салат.
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