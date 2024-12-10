На новогодний стол принято подавать разнообразные салаты. Причина не только в их великолепном вкусе и питательности, но и в невероятном виде блюда, что создает настоящее праздничное настроение.

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Вот, например, фудблогер с ником mariiam foodblog в TikTok продемонстрировала рецепт королевского салата, точно никого не оставит равнодушным. А благодаря его составляющим, салат можно легко выложить в форме веночка, который только украсит праздничный стол.

Ингредиенты

Микс салата

Томаты черри

Креветки

Авокадо

Мягкий сыр

Ингредиенты для заправки

Оливковое масло

Соевый соус

Горчица в зернах

Сок лимона

Мед

Способ приготовления

1. На середину круглой тарелки выкладываем стакан и обкладываем его по кругу листьями салата.

2. Сверху выкладываем разрезанные пополам томаты.

3. Креветки обжариваем на сливочном масле, охлаждаем и также выкладываем на салат.

4. Выкладываем куски сыра.

5. Для заправки смешиваем все ингредиенты и поливаем салат.

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