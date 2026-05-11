Котлеты, которые точно получатся сочными: что добавить в фарш
Приготовить сочные домашние котлеты значительно проще, чем кажется. Главное – добавить в фарш правильные ингредиенты, которые сделают текстуру нежной и мягкой. Для этого рецепта понадобится творог и брокколи, которые прекрасно сочетаются с куриным мясом. Такие котлеты получаются ароматными, легкими и очень вкусными даже после остывания.
Идея приготовления сочных куриных котлет с овощами и сыром опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе или филе из бедра – 550 г
- творог – 200 г
- брокколи – 150 г
- яйцо – 1 шт.
- натертый твердый сыр – по желанию
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте куриное мясо кусочками и переложите в чашу блендера. Добавьте брокколи, творог и яйцо.
2. Измельчите все ингредиенты до однородной массы. Для более насыщенного вкуса и дополнительной сочности можете добавить немного натертого твердого сыра.
3. Посолите фарш, добавьте любимые специи и хорошо перемешайте. Масса должна получиться нежной и пластичной.
4. Смочите руки водой и сформируйте котлеты одинакового размера.
5. Выложите их в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом.
6. Запекайте котлеты в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут до легкой румяной корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: