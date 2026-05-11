Приготовить сочные домашние котлеты значительно проще, чем кажется. Главное – добавить в фарш правильные ингредиенты, которые сделают текстуру нежной и мягкой. Для этого рецепта понадобится творог и брокколи, которые прекрасно сочетаются с куриным мясом. Такие котлеты получаются ароматными, легкими и очень вкусными даже после остывания.

Идея приготовления сочных куриных котлет с овощами и сыром опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе или филе из бедра – 550 г

творог – 200 г

брокколи – 150 г

яйцо – 1 шт.

натертый твердый сыр – по желанию

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте куриное мясо кусочками и переложите в чашу блендера. Добавьте брокколи, творог и яйцо.

2. Измельчите все ингредиенты до однородной массы. Для более насыщенного вкуса и дополнительной сочности можете добавить немного натертого твердого сыра.

3. Посолите фарш, добавьте любимые специи и хорошо перемешайте. Масса должна получиться нежной и пластичной.

4. Смочите руки водой и сформируйте котлеты одинакового размера.

5. Выложите их в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом.

6. Запекайте котлеты в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25-30 минут до легкой румяной корочки.

