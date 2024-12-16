Котлеты – это блюдо, объединяющее различные кулинарные традиции, но каждая хозяйка стремится сделать их сочными и ароматными. Часто проблема сухости связана с техникой приготовления или выбором ингредиентов.

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Редакция FoodOboz расскажет об идеальном способе создания нежных и сочных котлет. Есть несколько интересных секретов, которые следует попробовать на своей кухне.

Чтобы сделать котлеты насыщеннее и ароматнее, следует добавить к фаршу жареный бекон и сухари, замоченные в молоке. Эти простые ингредиенты создают непревзойденный вкус и текстуру блюда.

Ингредиенты:

1 кг фарша (свинина + говядина)

150 г бекона

1 луковица

80 г панировочных сухарей

150 мл молока

1 зубчик чеснока

1 пучок петрушки

соль, перец, тмин — по вкусу

масло для жарки.

Способ приготовления:

1. Залейте сухари панировочные молоком и оставьте их для набухания на несколько минут.

2. Нарежьте бекон мелкими кусочками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Затем добавьте измельченный лук, перемешайте и жарьте еще несколько минут. Приправьте смесь тмином и снимите с огня.

3. Соедините фарш с замоченными сухарями, жареным беконом с луком, измельченной петрушкой, прессованным чесноком, солью и перцем. Все тщательно перемешайте.

4. Немного отбейте мясо, чтобы котлеты получились нежными. Накройте миску пищевой плёнкой и оставьте в холодильнике на 15 минут.

5. Сформируйте котлеты желаемого размера. Обжарьте их на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла. Жарьте по 4 минуты с каждой стороны до образования румяной корочки.

6. После жарки выключите огонь, накройте сковороду крышкой и оставьте котлеты на 10 минут, чтобы они дошли.

Используйте комбинированный фарш (свинина + говядина) для оптимального баланса сочности и вкуса. Не пропускайте этап отдыха фарша – это поможет ингредиентам "подружиться". Жарка бекона и лука отдельно добавляет глубину аромата.

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