Самый простой ингредиент для салатов и вкусных закусок – крабовые палочки. Они очень хорошо сочетаются со всеми овощами, а также зеленью, вареными яйцами, сыром.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовыми палочек, со свежими огурцами.

Ингредиенты:

крабовые палочки (разделяем на волокна)

свежий огурец (нарезаем соломкой)

кунжут для хрустящей нотки

Соус:

сметана 10-15%

горчица (дижонская или американская)

соевый соус (без сахара)

Способ приготовления:

1. Все продукты порежьте соломкой, смешайте.

2. Смешайте все для соуса, полейте салат и посыпьте кунжутом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: