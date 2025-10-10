Крабовый салат из трех ингредиентов: рецепт блюда, которое напоминает суши

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
3
Рецепт блюда

Самый простой ингредиент для салатов и вкусных закусок – крабовые палочки. Они очень хорошо сочетаются со всеми овощами, а также зеленью, вареными яйцами, сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовыми палочек, со свежими огурцами.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки (разделяем на волокна)
  • свежий огурец (нарезаем соломкой)
  • кунжут для хрустящей нотки

Соус:

  • сметана 10-15%
  • горчица (дижонская или американская)
  • соевый соус (без сахара)

Способ приготовления:

1. Все продукты порежьте соломкой, смешайте.

2. Смешайте все для соуса, полейте салат и посыпьте кунжутом.

