Крабовый салат из трех ингредиентов: рецепт блюда, которое напоминает суши
Самый простой ингредиент для салатов и вкусных закусок – крабовые палочки. Они очень хорошо сочетаются со всеми овощами, а также зеленью, вареными яйцами, сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовыми палочек, со свежими огурцами.
Ингредиенты:
- крабовые палочки (разделяем на волокна)
- свежий огурец (нарезаем соломкой)
- кунжут для хрустящей нотки
Соус:
- сметана 10-15%
- горчица (дижонская или американская)
- соевый соус (без сахара)
Способ приготовления:
1. Все продукты порежьте соломкой, смешайте.
2. Смешайте все для соуса, полейте салат и посыпьте кунжутом.
