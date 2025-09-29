Самый простой и при этом удачный ингредиент для приготовления вкусных салатов и закусок – крабовые палочки. Ко всему они отлично сочетаются со всеми овощами, соусами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, оригинального крабового салата из крабовых палочек.

Ингредиенты:

Крабовая палочка – 250 г

Морковь – 1 средняя (не обязательно)

Огурец – 2 шт.

Икра тобико или хотя бы масаго – 40 г

Для подачи:

кунжут, зеленый лук и сухари панко (можно что-то на выбор или все сразу)

Для соуса:

Майонез японский (или хотя бы обычный, но японский здесь подходит больше) – 2-3 ст. л.

Соевый – 1 ч. л.

Рисовый уксус или лимонный сок – 1 ч. л.

Сахар – щепотка

Острый соус – по желанию

Дополнительно:

свежее манго, листья салата, кукурузу, авокадо, креветки, мед вместо сахара, зеленое яблоко, листья нори или вакаме, васаби соус, дайкон

Способ приготовления:

1. Овощи нарезаем тоненькими полосками. Или натираем на терку. Огурец лучше тереть без семян, так он не пустит воду. Краб разбираем на волокна.

2. Для соуса: просто все смешаем по вкусу.

3. Заправьте салат, перемешайте.

Добавьте еще что-то из списка дополнительных продуктов или со всем сразу и сверху еще можно положить икру!

