Крабовый салат "Кани Сарада": делимся рецептом оригинального блюда
Самый простой и при этом удачный ингредиент для приготовления вкусных салатов и закусок – крабовые палочки. Ко всему они отлично сочетаются со всеми овощами, соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, оригинального крабового салата из крабовых палочек.
Ингредиенты:
- Крабовая палочка – 250 г
- Морковь – 1 средняя (не обязательно)
- Огурец – 2 шт.
- Икра тобико или хотя бы масаго – 40 г
Для подачи:
кунжут, зеленый лук и сухари панко (можно что-то на выбор или все сразу)
Для соуса:
- Майонез японский (или хотя бы обычный, но японский здесь подходит больше) – 2-3 ст. л.
- Соевый – 1 ч. л.
- Рисовый уксус или лимонный сок – 1 ч. л.
- Сахар – щепотка
- Острый соус – по желанию
Дополнительно:
- свежее манго, листья салата, кукурузу, авокадо, креветки, мед вместо сахара, зеленое яблоко, листья нори или вакаме, васаби соус, дайкон
Способ приготовления:
1. Овощи нарезаем тоненькими полосками. Или натираем на терку. Огурец лучше тереть без семян, так он не пустит воду. Краб разбираем на волокна.
2. Для соуса: просто все смешаем по вкусу.
3. Заправьте салат, перемешайте.
Добавьте еще что-то из списка дополнительных продуктов или со всем сразу и сверху еще можно положить икру!
