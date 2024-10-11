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Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Крабовый салат – один из самых вкусных и простых в приготовлении салатов. Для яркого вкуса можно добавить в салат свежие огурцы, плавленный сыр, кукурузу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с плавленным сыром и яйцами.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 250 г
- яйца 4 шт
- плавленые сырки 2 шт
- консервированная кукуруза 1 банка (340 г)
- майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте или натрите крабовые палочки.
2. Яйца и сырки также натрите.
3. Выложите салат слоями: сыр, майонез, крабовые палочки, майонез, тертые яйца, майонез и сверху кукуруза!
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