Крабовый салат – один из самых вкусных и простых в приготовлении салатов. Для яркого вкуса можно добавить в салат свежие огурцы, плавленный сыр, кукурузу.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с плавленным сыром и яйцами.

Ингредиенты:

крабовые палочки 250 г

яйца 4 шт

плавленые сырки 2 шт

консервированная кукуруза 1 банка (340 г)

майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте или натрите крабовые палочки.

2. Яйца и сырки также натрите.

3. Выложите салат слоями: сыр, майонез, крабовые палочки, майонез, тертые яйца, майонез и сверху кукуруза!

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