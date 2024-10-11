Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт салата

Крабовый салат – один из самых вкусных и простых в приготовлении салатов. Для яркого вкуса можно добавить в салат свежие огурцы, плавленный сыр, кукурузу.

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Крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с плавленным сыром и яйцами.

Рецепт салата

Ингредиенты

  • крабовые палочки 250 г
  • яйца 4 шт
  • плавленые сырки 2 шт
  • консервированная кукуруза 1 банка (340 г)
  • майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте или натрите крабовые палочки.

Крабовые палочки для блюда

2. Яйца и сырки также натрите.

Приготовление салата

3. Выложите салат слоями: сыр, майонез, крабовые палочки, майонез, тертые яйца, майонез и сверху кукуруза!

Готовый салат

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