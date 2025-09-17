Крабовый салат по-новому: как оригинально подать привычную закуску

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
195
Крабовый салат по-новому: как оригинально подать привычную закуску

Привычный крабовый салат можно завернуть в шпинатные блинчики. У вас получится очень сытная и вкусная закуска, которая подойдет и для праздничного стола, и на каждый день.

Видео дня

Идея приготовления закусочных яичных блинов с крабовой начинкой опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Крабовый салат по-новому: как оригинально подать привычную закуску

Ингредиенты для блинов:

  • яйца – 4 шт.
  • майонез – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • плавленые сырки – 2 шт.
  • крабовые палочки – 5-6 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • майонез

Способ приготовления:

Крабовый салат по-новому: как оригинально подать привычную закуску

1. Яйца взбить с майонезом. Жарить блины на горячей сковороде с обеих сторон без масла – они прекрасно отстают.

Крабовый салат по-новому: как оригинально подать привычную закуску

2. Из этого количества получится 8 блинов. Хочешь больше? Просто увеличивай количество ингредиентов.

Крабовый салат по-новому: как оригинально подать привычную закуску

3. Для начинки натереть сырки и крабовые палочки, добавить чеснок и майонез, перемешать.

4. Каждый блинчик смазать начинкой, свернуть рулетиком и порезать.

Крабовый салат по-новому: как оригинально подать привычную закуску

5. Выложить на тарелку и можно подавать к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты