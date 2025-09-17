Привычный крабовый салат можно завернуть в шпинатные блинчики. У вас получится очень сытная и вкусная закуска, которая подойдет и для праздничного стола, и на каждый день.

Идея приготовления закусочных яичных блинов с крабовой начинкой опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

яйца – 4 шт.

майонез – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

плавленые сырки – 2 шт.

крабовые палочки – 5-6 шт.

чеснок – 2 зубчика

майонез

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с майонезом. Жарить блины на горячей сковороде с обеих сторон без масла – они прекрасно отстают.

2. Из этого количества получится 8 блинов. Хочешь больше? Просто увеличивай количество ингредиентов.

3. Для начинки натереть сырки и крабовые палочки, добавить чеснок и майонез, перемешать.

4. Каждый блинчик смазать начинкой, свернуть рулетиком и порезать.

5. Выложить на тарелку и можно подавать к столу.

