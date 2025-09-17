Крабовый салат по-новому: как оригинально подать привычную закуску
Привычный крабовый салат можно завернуть в шпинатные блинчики. У вас получится очень сытная и вкусная закуска, которая подойдет и для праздничного стола, и на каждый день.
Идея приготовления закусочных яичных блинов с крабовой начинкой опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты для блинов:
- яйца – 4 шт.
- майонез – 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- плавленые сырки – 2 шт.
- крабовые палочки – 5-6 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- майонез
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с майонезом. Жарить блины на горячей сковороде с обеих сторон без масла – они прекрасно отстают.
2. Из этого количества получится 8 блинов. Хочешь больше? Просто увеличивай количество ингредиентов.
3. Для начинки натереть сырки и крабовые палочки, добавить чеснок и майонез, перемешать.
4. Каждый блинчик смазать начинкой, свернуть рулетиком и порезать.
5. Выложить на тарелку и можно подавать к столу.
