Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса
Крабовые палочки – универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также намазок, а также легких салатов. Еще они могут быть основой для начинок пирогов, запеканок и домашних роллов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного крабового салата, который готовится с зеленью и свежим огурцом.
Ингредиенты:
- листья салата
- консервированная кукуруза
- крабовые палочки
- яйца
- огурец
Для заправки:
- белый йогурт
- американская горчица
- соль
Способ приготовления:
1. Все продукты порежьте кубиком. Листья салата порвите.
2. Соус: смешайте все ингредиенты.
3. Заправьте салат, перемешайте и можно подавать.
