Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
309
Рецепт салата

Крабовые палочки – универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также намазок, а также легких салатов. Еще они могут быть основой для начинок пирогов, запеканок и домашних роллов.

Легкий крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного крабового салата, который готовится с зеленью и свежим огурцом.

Ингредиенты:

  • листья салата
  • консервированная кукуруза
  • крабовые палочки
  • яйца
  • огурец

Для заправки:

  • белый йогурт
  • американская горчица
  • соль

Способ приготовления:

1. Все продукты порежьте кубиком. Листья салата порвите.

Ингредиенты для салата

2. Соус: смешайте все ингредиенты. 

Соус для салата

3. Заправьте салат, перемешайте и можно подавать.

Готовый крабовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептсалатпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты