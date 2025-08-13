Крабовые палочки – универсальный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также намазок, а также легких салатов. Еще они могут быть основой для начинок пирогов, запеканок и домашних роллов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкого и вкусного крабового салата, который готовится с зеленью и свежим огурцом.

Ингредиенты:

листья салата

консервированная кукуруза

крабовые палочки

яйца

огурец

Для заправки:

белый йогурт

американская горчица

соль

Способ приготовления:

1. Все продукты порежьте кубиком. Листья салата порвите.

2. Соус: смешайте все ингредиенты.

3. Заправьте салат, перемешайте и можно подавать.

