Крабовый салат по-новому: рецепт вкусного блюда для праздничного стола
Самый простой и вкусный домашний салат для ужина и праздничного стола – именно крабовый. Для яркого вкуса и свежести, в салат лучше всего добавить свежие огурцы, зеленый лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с плавленным сыром.
Ингредиенты:
- крабовые палочки 400 г.
- морковь по-корейски 1 уп.
- отварные яйца 3 шт.
- плавленый сыр 3 шт.
- майонез
- чеснок 2 зуб.
- специи
Способ приготовления:
1. Выкладываем на тарелку морковь, нарезанные крабовые палочки, натертый плавленый сыр, яйца отварные и специи и немного чеснока.
2. В конце вливаем майонез и перемешиваем.
