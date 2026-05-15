Крабовый салат по-новому: рецепт вкусного блюда для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Самый простой и вкусный домашний салат для ужина и праздничного стола – именно крабовый. Для яркого вкуса и свежести, в салат лучше всего добавить свежие огурцы, зеленый лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с плавленным сыром.

Ингредиенты:

  • крабовые палочки 400 г.
  • морковь по-корейски 1 уп.
  • отварные яйца 3 шт.
  • плавленый сыр 3 шт.
  • майонез
  • чеснок 2 зуб.
  • специи

Способ приготовления:

1. Выкладываем на тарелку морковь, нарезанные крабовые палочки, натертый плавленый сыр, яйца отварные и специи и немного чеснока.

2. В конце вливаем майонез и перемешиваем.

